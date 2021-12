Volksbank Brilon Teil einer neuen Großbank in der Region

Brilon/Salzkotten/Paderborn. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG fusioniert mit der VerbundVolksbank OWL eG . Es geht damit zurück zur Marke Volksbank Brilon.

Die Fusion der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und der VerbundVolksbank OWL eG ist beschlossen. Mit jeweils 100 Prozent Zustimmung haben sich die Vertreterinnen und Vertreter beider Genossenschaftsbanken am 14. und 15. Dezember jetzt für die gemeinsame Zukunft entschieden. Zum dem neuen Bankenverbund gehört auch die Volksbankfiliale in Brilon.

Größte Volksbank in OWL und Altkreis Brilon

In der Region entsteht damit ein neuer Bankenriese: Die Bilanzsumme liegt bei rund neun Milliarden Euro, das Kundenvolumen bei rund 9,5 Milliarden Euro. Als größte Volksbank im Wirtschaftsraum OWL und im angrenzenden Altkreis Brilon betreut sie dann 304.000 Kunden, von denen 161.000 zugleich Mitglied sind, und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter.

„Ein solches Vertrauen ist alles andere als selbstverständlich. Wir freuen uns sehr darüber und sagen Danke für die großartige Unterstützung unseres Vorhabens“, betonen Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, und Thorsten Wolff, Vorstand der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten. Anfang Januar sollen die Vorbereitungen für die technische Fusion im September 2022 beginnen – alles unter dem Motto „Gemeinsam wachsen in einer starken Region“.

Zusätzliche Spezialkompetenzen

„Unsere Teams stehen in den Startlöchern und sind durch die Kooperation im vergangenen Jahr bereits miteinander vertraut. Das wird den Umsetzungsprozess und das Zusammenwachsen deutlich beschleunigen“, sagen Thorsten Wolff und Karl-Udo Lütteken und ergänzen: „Wir wollen die neue VerbundVolksbank OWL für die Mitglieder und Kunden der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten so schnell wie möglich erlebbar machen und beweisen, dass die Fusion echte individuelle Nähe und Kontinuität in der Beratung vor Ort sichert und Mehrwerte für alle schafft. Unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter sollen so schnell wie möglich von den Vorteilen der neuen Bank profitieren.“ So könne insbesondere der Mittelstand sofort eine Vielzahl zusätzlicher Spezialkompetenzen der VerbundVolksbank OWL nutzen. Dazu gehören unter anderem die Bereiche „Internationales Geschäft“ und Private Banking.

Nach der rechtlichen Fusion im August 2022 ist die VerbundVolksbank OWL für ihre Mitglieder und Kunden mit sieben Zweigniederlassungen bzw. unter sieben Lokalmarken in den Regionen von OWL und im Altkreis Brilon vor Ort. Dazu gehören die Volksbank Brilon, die Volksbank Büren-Salzkotten, die Volksbank Paderborn, die Volksbank Höxter, die Volksbank Detmold, die Volksbank Minden und der Bankverein Werther.

Die Mitglieder des Vorstands der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Thorsten Wolff und Karl-Udo Lütteken, werden als Vorstand beziehungsweise als Generalbevollmächtigter in die Geschäftsleitung des Gesamtinstituts wechseln und weiterhin die Verantwortung für die Regionen Büren/Salzkotten und den Altkreis Brilon übernehmen. Zum Team der Geschäftsleitung ab August 2022 gehören außerdem Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender, Ina Kreimer, Karl-Heinz Rawert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Frank Sievert und Uwe Hagemeyer.

