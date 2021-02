Volksbank Filiale in Westheim nach Sprengung wieder geöffnet

Marsberg-Westheim. Nach der Sprengung öffnet die Volksbank Westheim wieder. Die Spuren sind beseitigt; die Erinnerung an die Dramatik mit einem Toten bleibt.

Im Oktober wurde der Geldautomat der Volksbankfiliale Westheim gesprengt. Der Schaden war so stark, dass aufwendige Renovierungsarbeiten notwendig waren. Die Tat gehörte vermutlich zu einer ganzen Serie von Geldautomatensprengungen, wie sich bei den Ermittlungen der Polizei´später herausstellte. Bei einer Sprengung einer SB-Bankfiliale kurz darauf in Heilbronn wurde einer der beiden mutmaßlichen Täter bei einem Einsatzkommando erschossen, der andere sitzt in Untersuchungshaft.

Nach mehr als dreieinhalb Monaten ist die Zweigstelle nun wieder geöffnet. „Viele helfende Hände aus heimischen Handwerksbetrieben waren nötig, um die Schäden zu beheben“, so Dirk Lüddecke, Vorstandssprecher der Volksbank Marsberg, Zweigniederlassung der Volksbank im Hochsauerland.

Spuren der Verwüstung

An das Geld waren die Täter nicht gekommen. Aber der Vorraum der Filiale, in dem die Geldautomat stand und der Geldautomat selbst wurde von der Sprengung komplett zerstört. Die Trennwände aus Sicherheitsglas, Decken und Wände wurden erneuert und der Geldautomat ausgetauscht. Der SB-Terminal war noch funktionstüchtig wurde aber komplett überarbeitet. Der Kundenbereich im Innenraum war nicht beschädigt.

Seit Montag, 1. Februar, ist die Filiale wieder geöffnet. „Wir sind froh, dass wir unseren Kunden vor Ort wieder den altbekannten Service bieten können“, so Stefan Meyer, Prokurist und Regionalmarktleiter der Volksbank Marsberg erleichtert.

Vergessen aber werden Kunden und Mitarbeiter der Volksbank in Westheim sowie die Bürger die Sprengung des Geldautomaten wohl lange nicht. Wie berichtet, konnten die beiden mutmaßlichen Automaten-Sprenger in Westheim mit einem Fluchtauto entkommen. Bei einem Sprengversuch in Heilbronn am 12. November, aber nicht. Dort soll in dem Bankvorraum einer der beiden Männer mit einem langen Schraubendreher auf die Beamten losgegangen sein. Darauf zog ein Polizist die Schusswaffe und traf den Tatverdächtigen tödlich.

Täter wird erschossen

Bei dem getöteten Mann soll es sich laut Presseberichten um einen 58-jährigen Litauer handeln. Nach dem Mann sei europa- und bundesweit mit Haftbefehlen wegen Geldautomatensprengungen und Einbrüchen gefahndet worden. Der zweite Tatverdächtige ist demnach ein 29-jähriger Türke. Der mehrfach vorbestrafte Mann sitzt in U-Haft.

In Westheim hatten die beiden Täter versucht, den Geldautomaten mit Gas zu sprengen. Die Explosion hatte den Automaten zwar zerstört, aber an das Geld kamen die Täter nicht. Die Nachbarin hatte den Explosionsknall gehört und die Polizei verständigt. Einen Tag später hatte die Polizei das Fluchtauto, ein schwarzer 3er BMW, Baujahr 2009, in einer Scheune gefunden. Der Wagen wurde kurz vorher in einer Autowerkstatt an der Westheimer Straße gestohlen.