Volksbank Sauerland ehrt diese „Heimathelden“

Winterberg/Medebach/Hallenberg. Sie arbeiten bei der Volksbank Sauerland, aber sie engagieren sich auch in ihren Vereinen. Dieses besondere Engagement macht sie zu Heimathelden.

Viele strahlende Gesichter, Schecks im Gesamtwert von 100.000 Euro an heimische Vereine und eine tolle Atmosphäre mit viel „Kuiern“ zwischen den rund 180 Vereinsmitgliedern – das ist die Bilanz der Aktion Heimathelden der Volksbank Sauerland. Das besondere Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Sauerland stand auf der Event- und Kulturbühne Habbels in Schmallenberg im Rampenlicht.

Mit der Aktion Heimathelden wollen wir das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter im Verein belohnen. In Film- und Wortbeiträgen haben die Mitarbeiter dargestellt, was ihre Tätigkeit im Verein ausmacht. Michael Griese - Volksbankvorstand

Unter dem Motto „Werde auch du ein Heimatheld“ hatte der Vorstand der Volksbank seine Belegschaft im Sommer aufgerufen, eine Bewerbung für deren Verein zu kreieren. „Mit der Aktion Heimathelden wollen wir das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiter im Verein belohnen. In Film- und Wortbeiträgen haben die Mitarbeiter dargestellt, was ihre Tätigkeit im Verein ausmacht“, erläutert Vorstand Michael Griese den Wettbewerb Heimathelden, der gleichzeitig Werbung für die Vereinsarbeit ist und potenziellen Nachwuchs aufmerksam machen möchte. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Sauerland ist aktiv im Verein tätig. „Sie sind Teil dieser vielfältigen Gesellschaft, sind heimatverbunden und möchten helfen „unser Sauerland“ zu einem besseren Ort zu machen. Das treibt Sie alle in unserem geschäftlichen Wirken sowie auch im privaten Umfeld an“, brachte Andreas Ermecke die Leidenschaft der 90 teilnehmenden Mitarbeiter der Volksbank in seinen Begrüßungsworten auf den Punkt. Und das sind Jugendkompanieführer, Vorstandsmitglieder, Trainer und natürlich Kassierer, die in ganz unterschiedlichen Vereinen engagiert sind.

Sport, Kunst, Kultur

Rettung aus Lebensgefahr, Sport, Kunst und Kultur, bürgerliches Engagement oder Jugend- und Altenhilfe, das ehrenamtliche Engagement der Volksbanker ist vielschichtig. „Aus dem gesamten Geschäftsgebiet von Attendorn bis Arnsberg von Hallenberg, Meschede, Winterberg, Schmallenberg und Finnentrop, die Vereine teilen sich sehr ausgewogen auf “, so Ermecke. Und belohnt wurden alle: Schecks zwischen 500 und 2.000 Euro, je nach Anzahl der Mitglieder des Vereins, konnten die Vorstände Bernd Griese für die Region Attendorn und Finnentrop, Michael Griese für die Vereine aus Lennestadt und Kirchhundem, Dr. Florian Müller für den Bereich Meschede, Bestwig und Olsberg, Michael Reitz für Arnsberg und Sundern sowie Andreas Ermecke für die Region Schmallenberg, Winterberg, Hallenberg und Medebach an ihre freudestrahlenden Mitarbeiter übergeben. Die Fördervereine der Feuerwehr Meschede, LG Grevenstein, des Löschzugs Meschede e.V. und der Katholischen Grundschule Berghausen sowie der FC Kirchhundem 1946 e. V. sicherten sich jeweils den Sonderpreis von 1.000 Euro für die besten Videos.

Andreas Ermecke machte deutlich, aus welchen Mitteln die Spendengelder verteilt werden konnten. Mit Gewinnsparen, der Lotterie der Volksbank, bei der man gleichzeitig sparen, gewinnen und helfen kann. Allein im vergangenen Jahr wurden 580.000 Euro an Spenden aus dem Gewinnsparen im Sauerland verteilt. Ein Los kostet 5 Euro wovon 4 Euro gespart werden und 1 Euro als Spieleinsatz gilt. Die Gewinnsparer der Volksbank Sauerland haben Preise im Gesamtwert von 1,2 Mio. Euro in 2022 gewonnen und 8,5 Mio. Euro gespart. „Je mehr Lose gekauft werden, umso mehr Spenden kann die Volksbank Sauerland an Vereine und Institutionen herausgeben.“

Die Heimathelden bedankten sich im Namen ihrer Vereine und ein Kassierer und Mitarbeiter der Volksbank beschreibt sein Ehrenamt treffend: „Ein Verein ist auch immer ein wenig wie eine zweite Familie.“ Als Überraschungsgast stattete Cilly Alperscheid der Spendengala der Volksbank ein Besuch ab und begeisterte mit Sauerländer Dönekes rund um das Vereinsleben.

Aus dem Altkreis Brilon gewannen folgende Heimathelden: Musikverein 1898 Wulmeringhausen, Sportverein TuS Grün-Weiß Assinghausen, St. Hubertus-Schützenbrüderschaft 1882 Elleringhausen, Wir in Assinghausen Förderverein der Feuerwehr Deifeld, Förderverein Löschzug Winterberg und der Heimat- und Geschichtsverein Medebach.

