Volksbank Winterberg-Siedlinghausen bleibt nach Lockdown zu

Hochsauerlandkreis/Siedlinghausen Die Volksbank in Winterberg-Siedlinghausen ist seit dem harten Lockdown im Dezember geschlossen. Sie wird nicht mehr für Kunden öffnen.

Konform zu den Bund-Länder-Beschlüssen vom 5. Januar hat sich die Volksbank Bigge-Lenne entschieden, ihren seit 21. Dezember 2020 ausgesetzten Betrieb in den Filialen Siedlinghausen und Wormbach nicht wieder aufzunehmen. Gemäß ihrem neuen Standortkonzept, über das die Bank in der vergangenen Zeit immer wieder informiert hat, werden die Filialen damit endgültig nicht mehr für den Kundenverkehr geöffnet.

Volksbank: Grund ist die Digitalisierung

Die Volksbank hatte bereits vor geraumer Zeit beschlossen, den die Filiale in Siedlinghausen Ende Januar 2021 zu schließen.

Die Volksbank Bigge-Lenne wird ab dem 1. Februar 2021 noch in den Beratungszentren Schmallenberg, Winterberg und Medebach sowie den Beratungsfilialen Bad Fredeburg und Hallenberg ihre Kunden persönlich betreuen. Darüber hinaus steht im Kundendialogcenter in Kirchhundem ein Team bereit, das telefonisch und digital viele

Fragestellungen zu Geldanlage, Kredit und Kontoservice professionell beantworten kann. "Gerne hätten wir uns anders und vor allem persönlicher aus diesen jahrzehntelangen Volksbank-Standorten verabschiedet, aber in der

aktuellen Corona-Situation geht die Gesundheit von Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern einfach vor", so Vorstand Bernd Griese.

Die Volksbank begründet den Rückzug damit, dass Kunden immer mehr auf dem digitalen Weg Kontakt zur bak suchen.