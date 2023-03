Briloner Kneipennacht: Wo Sie die Live-Musik erleben können

Jede Menge Besucher lockte die 6. Briloner Kneipennacht an. Nach drei Jahren Corona-Pause ist es am 1. April wieder soweit: die 7. Kneipennacht in Brilon steigt.

Brilon. Die Briloner Kneipennacht steigt am Samstag, 1. April. Acht Gaststätten sind dabei. Was Sie über die Kneipennacht in Brilon wissen sollten.

Party in den Kneipen und Gaststätten von Brilon bei der Briloner Kneipennacht 2023: Am Samstag, 1. April 2023 ist es soweit, endlich steigt wieder die beliebte Briloner Volksbank Kneipennacht. Nach dreijähriger Corona bedingter Pause ist das für alle Brilonerinnen und Briloner sowie Musikfreunde aus der ganzen Region, eine gute Gelegenheit einen ausgiebigen Bummel durch die Briloner Kneipenszene zu unternehmen, die an diesem Abend bei der Kneipennacht Brilon völlig von der Musik beherrscht wird.

Briloner Kneipennacht 2023: Überzeugt, dass Event ein voller Erfolg wird

Organisator Bernd Böhne von BwieB Kultur & Entertainment zeigte sich zuversichtlich, dass man an diesem Abend an die erfolgreichen Kneipennächte in den Zeiten vor Corona anknüpfen könne: „Mittlerweile ist hierzulande wieder die Normalität eingekehrt, deshalb hoffe ich, dass dieses Event ein voller Erfolg wird“. Immerhin wurde schon damals tausend und mehr Gästen an einem Abend musikalische Unterhaltung aus den verschiedensten Stilrichtungen geboten, von Rock bis Pop bis hin zu sentimentalen Gitarrenklängen. Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sei, so Bernd Böhne. Dessen Dank galt deshalb auch dem Hauptsponsor, der Volksbank Brilon sowie den drei Brauereien Warsteiner, Veltins und Krombacher und auch Bierleger Peter Bergmann, da ohne deren finanzielle Unterstützung eine solche Veranstaltung finanziell nicht zu stemmen sei. Die 6. Briloner Kneipennacht war ja 2019 ein voller Erfolg.

Briloner Kneipennacht 2023: Wo es die Karten gibt und wie viel die Tickets kosten

Böhne räumte allerdings auch ein, dass in diesem Jahr einige gastronomische Betriebe aus den verschiedensten Gründen nicht mitmachen. Böhne: „Aber die acht, die mitmachen, haben es in sich“. Schließlich wolle sich die Briloner Gastronomie von ihrer besten Seite zeigen und auch ein wenig Werbung in eigener Sache betreiben.

Das Konzept einer solchen Kneipennacht ist bekanntermaßen recht einfach: Einmal zahlen (beim ersten Lokal für 16 Euro oder im Vorverkauf für 12 Euro) und dann ab auf die Piste. Hinein in die erste Kneipe, das Restaurant, die Gaststätte oder auch die Pizzeria.

Karten gibt es im Vorverkauf in allen beteiligten gastronomischen Betrieben, bei Getränke Bergmann und dem BWT sowie an der Abendkasse.

Briloner Kneipennacht 2023: In welchen Gasstätten die Party steigt

Die „Partymacher“: Am 1. April steigt in acht gastronomischen Betrieben die beliebte Briloner Kneipennacht. Foto: Joachim Aue

Letztendlich haben die Partyhungrigen doch die Qual der Wahl. Gerade im Bereich rund ums Rathaus, wo man mitunter nur die Straßenseite wechseln muss.

· Im Celtic Corner stehen die „Dos Hombres“ für Acoustic Rock und Entertainment · Die Pizzeria Nido präsentiert wieder „Salva“ mit viel Show und internationalen Klassikern · Im Kump sind Mike Gerhold & Friends zu Gast und verzaubern ihr Publikum unter anderem durch handgemachte Coversongs. · Auch Tommy‘s Restaurant ist mit von der Partie und zieht ausnahmsweise mit dem „RockBoxTrio“ ins Foyer des Kolpinghauses um. · Den „Acoustic Monks“, stellen sich im BexKeller mit Charts Hits und älteren Pop-Klassikern im neuen Gewand vor. · Im Puzzles (frühere Ratsschänke), das am 31. März neu eröffnet, sollten sich die Besucher das Trio „Lauthals“ mit Power Music aus dem Sauer- und Siegerland nicht entgehen lassen · In der Stadtschenke liefert die Band „Dresche“ instrumentale Songs den Soundtrack für jene, die mit Sonic Youth, Motorpsycho und Notwist aufgewachsen sind. · Das Acoustic Unplugged Duett „Die Zwei“ covert im Labyrinth, Songs aus verschiedenen Musikepochen.

