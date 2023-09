Vollsperrung bei Marsberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Marsberg/Essentho. Auf der Landstraße zwischen Marsberg und Essentho hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Pkw ist dort mit einem Motorradfahrer kollidiert.

Auf der L 549 (Fürstenberger Straße) zwischen Marsberg und Essentho gab es am Sonntagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld schwer verletzt.

Pkw gerät auf Gegenfahrbahn

Wie die Polizei mitteilt, ist ein Pkw-Fahrer auf der kurvigen Strecke ausgangs einer Rechtskurve mit seinem Wagen in eine Motorradgruppe auf der Gegenfahrbahn geraten und war mit einem der Kradfahrer kollidiert. Die Straße ist während der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Unfall-Aufnahme-Team der Polizei ist im Einsatz. Zurzeit dauert die Sperrung noch an. Unfallverursacher war, so die Polizeileitstelle, ein 39-Jähriger Autofahrer aus Marsberg.

