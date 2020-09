Von Trockenheit, Dürre und tropischen Nächten in Medebach

Medebach. Es war ein trockener August, der nun gar nicht „des Bauern Lust“ gewesen sein dürfte. Trotzdem hatte Küstelberg nur eine „tropische Nacht“.

„Trockener August ist des Bauern Lust“ - so lautet eine Bauernregel. So begann auch die Wetterbilanz in der Westfalenpost nach dem Rekordaugust 2003. Nach den nunmehr drei zu trockenen Jahren in Folge klingt diese Regel fast zynisch. So setzte sich jeweils das viel zu trockene und warme Wetter der Vormonate auch an der Kolping-Wetterstation auf dem Gelände der Kaffeerösterei Langen fort und in der Natur zeigen sich inzwischen Dürreschäden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

19 Grad Durchschnittstemperatur

Die Durchschnittstemperatur im August 2020 lag bei 19 Grad und übertraf dabei deutlich die langjährige Mitteltemperatur, erreichte aber den Wärmerekord von 2003 mit 20 Grad nicht. Es gab sieben Tage mit einer Höchsttemperatur von mehr als 30 Grad. In zehn Nächten wurde es nicht kühler als 15 Grad, aber auch nicht wärmer als 20 Grad. Somit gab es an dieser Wetterstation seit Aufzeichnungsbeginn bisher keine sogenannten tropischen Nächte (Minimumtemperatur nicht geringer als 20 Grad).

Zum Vergleich: 2003 traten 13 Tage mit mehr als 30 Grad Höchsttemperatur und 11 Nächte mit mehr als 15 Grad auf. Der Tiefstwert wurde am 5. mit 6 Grad und der Höchstwert am 8. des Monats mit 35 Grad erreicht. Die Bodentemperatur sank am 5. mit 1 Grad auf ihr Minimum.

43 Liter Regen

Insgesamt fielen 43 l/qm Regen. Der regenreichste Tag war der 12. August mit 13 l/qm innerhalb von 24 Stunden. Die Sonne ließ sich 218 Stunden am Medebacher Himmel blicken. Sonnigster Tag war mit knapp 14 Sonnenstunden der 5. August. Im Mittel brachte es der Wind auf 6 km/h. Die stärkste Windböe erreichte der Wind am 26. August bei Sturm „Kirsten“ mit 76 km/h (entspricht Windstärke 9).

Nur eine tropische Nacht

Die Wetterstation am Skilift Schlossberg bei Küstelberg registrierte im Durchschnitt eine Temperatur von 17 Grad. 30 Grad wurden an dieser Bergstation im vergangenen Monat einmal überschritten, maximal kletterte die Temperatur am 8. August auf 31 Grad, minimal sank sie am 29. auf 8 Grad Lufttemperatur. Die Bodentemperatur erreichte ihren Tiefpunkt mit 5 Grad am 4. des Monats.

Am Schlossberg gab es am 8. eine „tropische Nacht“ mit einer Tiefsttemperatur von 21 Grad, in 13 weiteren Nächten sank die Temperatur nicht unter 15 Grad.