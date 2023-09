Vorsicht Blitzer im HSK: Die Standorte von Polizei und Kreis

Hochsauerlandkreis. Die HSK-Polizei und der Hochsauerlandkreis kontrollieren die Geschwindigkeit. Auf welchen Strecken Autofahrer ganz besonders aufpassen müssen.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 4. und 10. September Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen.

Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Hier stehen die Blitzer vom Hochsauerlandkrei

Montag, 4. September:

Eslohe-Frielinghausen, B 511; Brilon-Madfeld, Almer Straße;

Dienstag, 5. September:

Bestwig-Heringhausen, Bestwiger Straße; Brilon-Nehden, Zum Marmorbruch;

Mittwoch, 6. September:

Sundern-Westenfeld, Unter der Hardt; Schmallenberg-Fleckenberg, Hauptstraße;

Donnerstag, 7. September:

Arnsberg-Oeventrop, Oeventroper Straße; Olsberg-Antfeld, B 7

Freitag, 8. September:

Eslohe-Schwartmecke, B55; Medebach, Mündenerstraße.



Hier stehen die Blitzer der HSK-Polizei

Montag, 4. September:

Sundern, Illingheimer Straße

Dienstag, 5. September:

Schmallenberg-Dorlar, B 511

Mittwoch, 6. September:

Brilon-Altenbüren, B 7

Donnerstag, 7. September

Schmallenberg-Lenne, B 236

Freitag, 8. September:

Winterberg-Altenfeld, L 740

Samstag, 9. September:

Meschede, B 55

Sonntag, 10. September:

Arnsberg-Breitenbruch, B 229

