Vorsicht: Hier stehen im Hochsauerland Blitzer der Polizei

Hochsauerlandkreis. Aufgepasst: Die Polizei und der Hochsauerandkreis kontrollieren in der nächsten Woche wieder die Geschwindigkeit. Alle Standorte im Überblick.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 10. April bis 16. April Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Hier blitzt der Hochsauerlandkreis

Ostermontag, 10 April: keine

Dienstag, 11. April: Brilon, B251; Arnsberg, Litauenring

Mittwoch, 12. April: Brilon, B 480; Arnsberg, Rumbecker Str.

Donnerstag, 13. April: Schmallenberg, B511; Meschede, Hauptstr

Freitag, 14. April: Marsberg-Bredelar, B7; Bestwig, Im Seifen

Hier blitzt die Polizei im HSK

Montag, 10. April: Allgemeine Verkehrskontrollen

Dienstag, 11. April: Arnsberg-Voßwinkel, B 7

Mittwoch, 12. April: Winterberg-Altenfeld, L 740

Donnerstag, 13. April: Brilon, Hoppecker Straße

Freitag, 14. April: Sundern-Hellefeld, L 636

Samstag, 15. April: Eslohe-Wenholthausen, L 541

Sonntag, 16. April: Winterberg-Niedersfeld, B 480

Es muss darüber hinaus auch vielen weiteren Stellen im gesamten Kreisgebiet mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

