Wackel-Prognose fürs Sauerland: Spätsommer-Hoch ist möglich

Hochsauerlandkreis. Es wird wechselhafter im Hochsauerland. Zunächst wird es kühler und regnerisch. Danach schwanken die Prognosen zwischen Herbst und Spätsommer.

Der September wird insgesamt wechselhafter – ein richtiger Absturz in den Herbst ist im Hochsauerland aber zunächst nicht zu erwarten. So zeigt sich der Dienstag kühler als bisher und es fallen einige Schauer – zum Mittwoch und Donnerstag erreicht uns aber bereits wieder wärmere Luft und wieder sind deutlich mehr als 20 Grad möglich. Einige Berechnungen sehen danach ein kräftiges Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa mit sehr kühlen Werten, andere lassen wieder hohen Luftdruck aufsteigen, was zu altweibersommerlichem Wetter führen würde.

Das Wetter auf dem Berg

Der September ist auf dem Kahlen Asten bisher einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die erste Monatshälfte war hier knapp 6 Grad wärmer als die erste Hälfte in früheren Zeiten normal gewesen wäre. Zudem war es ausgesprochen sonnig und nur an zwei Tagen hat es nennenswert geregnet. Für die nächsten Tage ist insgesamt wechselhafteres Wetter zu erwarten. Dies bedeutet für uns aber nicht automatisch ein Absturz in den kühlen Herbst. In einer Hinsicht wird es aber schon herbstlich – so weht der Wind in den kommenden Tagen recht kräftig und teils sind sogar Sturmböen möglich. Am Dienstag ist es insbesondere über den Bergen recht wolkenreich und es fallen immer wieder einige Schauer. Die Temperaturen sind deutlich kühler als am Montag, meist werden nicht mehr als 12 bis 14 Grad gemessen. Schon am Abend ziehen die letzten Schauer aber ab und die Nacht ist meist trocken. Der Mittwoch bringt einen recht freundlichen Mix aus Sonne und Wolken und es wird bereits etwas wärmer. Nach einer milden Nacht zum Donnerstag scheint bei rund 20 Grad zunächst zeitweise die Sonne, später ziehen aber häufiger Schauer und Gewitter durch.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der September zeigte sich in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg bisher von vielen Hochdruckgebieten geprägt. Zwar versuchen in dieser Woche Tiefs nun die Wetterregie zu übernehmen – so wirklich durchsetzen können sie sich aber nicht. So ist es nur der Dienstag, der mal vorübergehend richtig kühle Luft von der Nordsee bringt. So liegen die Temperaturen auch in den tiefsten Lagen bei einigen Schauern deutlich unter 20 Grad. Hin und wieder zeigt sich zwischendurch aber auch mal die Sonne. Dazu ist es selbst in den Tälern recht windig. Der Wind bleibt auch am Mittwoch noch ein Thema – da die Windrichtung aber wieder mehr auf Südwest dreht und zudem der Luftdruck steigt klettern auch die Temperaturen wieder in die Höhe. Sie erreichen meist wieder etwas über 20 Grad, so dass erneut ein spätsommerliches Flair aufkommt. Es sind über den gesamten Tag kaum noch Schauer unterwegs, meist bleibt es durchweg trocken. Nach einer milden Nacht zum Donnerstag beginnt auch der Tag trocken und es ist freundlich. Wahrscheinlich wird es mit bis zu 24 Grad noch etwas wärmer. Zum Nachmittag ziehen aber Schauer und Gewitter auf, welche die warme Luft abdrängen.

Das Wetter für den Nordkreis

Rund um den 19. September weht in vielen Jahren erstmals so frische Luft ins Sauerland, dass es in den Tälern die ersten Luftfröste gibt. In diesem Jahr werden wir davon verschont bleiben, denn weiterhin kommt unsere Luft meist aus südwestlichen Richtungen. Nur kurz dreht der Wind am Dienstag mal auf Nordwest und so kommt die Luft von der Nordsee und bringt einige kühle Duschen mit. Die Sonne hat es vorübergehend schwer und zeigt sich kaum mal. Die Temperaturen erreichen nur maximal bis zu 17 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kühlen die Werte nur um einige Grad ab, denn es kommt neuerdings Warmluftzufuhr in Gang. Mit Sonnenschein wirkt sich diese am Tag dann deutlicher aus und so sind rund um Brilon und Olsberg wieder über 20 Grad zu erwarten. Der Wind bleibt aber böig und weht unangenehm. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es trocken und es ziehen einige Wolkenfelder vorbei. Da der Wind lebhaft bleibt sinken die Temperaturen kaum mal unter 15 Grad ab. Tagsüber ist es zunächst freundlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Dazu wird es mit nahe 25 Grad nochmals spätsommerlich warm. Zum Nachmittag ziehen dann aber immer mehr Schauer und Gewitter auf, welche sich bis zum Abend auf das gesamte Sauerland ausbreiten. Mit den Niederschlägen kühlt es deutlich ab.

Trend: Am Freitag und Samstag ist es vorübergehend mal herbstlich. Samstag werden kaum mehr als 11 bis 17 Grad gemessen. Dazu fallen einige Regenschauer und weiter bleibt es windig. Am Sonntag und zum Beginn der neuen Woche ist bereits wieder mit einer Erwärmung zu rechnen. Am Donnerstag wird es mit Höchstwerten von 16 bis 23 Grad vorübergehend wieder wärmer, die Luft ist aber auch feuchter und im Tagesverlauf muss häufiger mit Regen gerechnet werden, der bis in den Freitag hinein anhält. Ab dem Wochenende bestehen noch größere Unsicherheiten - so ist eine kühle Herbstwetterlage derzeit genau so wahrscheinlich wie ein neues Spätsommerhoch

