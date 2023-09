Wärmeblase über dem Sauerland: Es wird bis zu 30 Grad heiß

Hochsauerlandkreis. Der September gibt Sommer-Vollgas. In den kommenden Tagen bleibt es sommerlich warm. Dass herbstliches Wetter kommt, ist vorerst nicht in Sicht.

Der August liegt hinter uns und mit ihm das wechselhafte und oft auch regnerische Wetter. Der September bringt uns nun für einige Zeit viel Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. In den Nächten ist es im Hochsauerlandkreis meist sternenklar, nur in einigen Tälern bildet sich teilweise Nebel. Die Situation bleibt bis zum Wochenende nahezu unverändert. Dann wird das Hoch insgesamt schwächer und Tiefdruckgebiete können bis zu uns vordringen. Wann genau und in welcher Intensität sie das Hoch abdrängen ist allerdings noch mehr als unsicher. Ein herbstlicher Kaltlufteinbruch ist ohnehin nicht in Sicht.

Das Wetter auf dem Berg

Schon mehrfach in den vergangenen Jahren haben wir erlebt, dass die vorherrschende Wetterlage nach einigen Wochen sehr abrupt endet und quasi in genau das Gegenteil übergeht. So war es beispielsweise auch in diesem Frühsommer, so dass sich der Sommer 2023 in zwei unterschiedliche Hälften teilte. Und so ist es möglicherweise auch jetzt beim Übergang in den Spätsommer. Die zahlreichen Tiefdruckgebiete sind von der Wetterkarte verschwunden und stattdessen hat sich über das Wochenende ein kräftiges Hoch aufgebaut. Dieses liegt genau über Mitteleuropa und bestimmt unser Wetter bis mindestens zum nächsten Wochenende. In höheren Luftschichten wird es dabei immer wärmer und in einer Höhe von 1500 Meter sind bis zu 20 Grad möglich, was für diese Jahreszeit außergewöhnlich warm ist. Da die Sonne noch recht kräftig ist kann sich diese Wärme auch bis zum Boden durchsetzen und rund um den Kahlen Asten steigen die Werte von Dienstag bis Donnerstag auf knapp 25 Grad an. Dazu meist makellos sonnig mit nur einigen schönen Wetterwolken am Nachmittag. Die Nächte sind sternenklar und bleiben gerade hier oben am Berg mild. Meist sinken die Werte nicht unter 15 Grad.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Vor genau einem Jahr erreichte die Trockenheit nach dem extrem sonnenscheinreichen Sommer 2022 ihren Höhepunkt. In den oberen Bodenschichten war quasi keine Feuchtigkeit mehr vorhanden und die Landschaft fahlbraun und unansehnlich. Nach den kräftigen Regenfällen der vergangenen Woche sieht es nun vollkommen anders aus und mit dem Sonnenschein, der uns nun erwartet, erleben wir traumhaftes, spätsommerliches Wander-, und Freizeitwetter in einer sattgrünen Landschaft. Gerade in den Tälern entlang von Nuhne, Orke und Diemel muss in den Früh-, und Morgenstunden der kommenden Tage immer mal wieder mit einigen Nebelfeldern gerechnet werden, denn die Nächte sind länger als noch im Hochsommer und die Feuchtigkeit kondensiert gerade dort, wo es stark auskühlt zu Nebel. Im Laufe des frühen Vormittags sollte sich diese aber jeweils aufgelöst haben und dann ist es auch rund um Marsberg, Medebach und Hallenberg durchweg sonnig und trocken. Einige kleinere Quellwolken entstehen am Nachmittag vor allem nahe den Stadtgrenzen zu Winterberg und Willingen. Es ist aber trocken und mit Höchstwerten bis nahe 30 Grad hochsommerlich warm.

Das Wetter für den Nordkreis

In einem September ist rund um Brilon und Olsberg so einiges möglich. Wir können noch hochsommerliches Wetter mit Temperaturen um 30 Grad erleben, allerdings auch schon die ersten Nachtfröste und sogar Schneeflocken wurden Ende des Monats schon gesichtet. Von diesen beiden Extremen des ersten meteorologischen Herbstmonats liegen wir in den kommenden Tagen eindeutig näher am ersteren Fall. Ein umfangreiches Hochdruckgebiet über weiten Teilen Mitteleuropas löst jede Wolkenbildung auf und es ist so durchweg sonnig und trocken. Entlang der Ruhr und weiteren Flüssen im den beiden Stadtgebieten kann es jeweils am Morgen flache Nebelfelder geben. Diese sollten sich aber sehr schnell auflösen, wenn sie sich überhaupt bilden. Auf den Bergen ist es ohnehin vom Sonnenaufgang weg sonnig und trocken. An den Nachmittagen sind höchstens hier einige etwas größere Quellwolken zu erwarten, die die Sonne ab und an mal kurz verdecken können. Ansonsten wird teilweise die um diese Jahreszeit maximal mögliche Sonnenscheinausbeute erreicht. Sie beträgt derzeit etwa 12 bis 13 Stunden. Die Temperaturen erreichen selbst in den höchsten Lagen etwa 25 Grad, direkt an der Ruhr können es auch bis nahe 30 Grad werden. Nachts kühlt es in den Tälern auf 13 bis 10 Grad ab, auf den Bergen bleibt es einige Grad milder.

Trend: Eine Änderung des sonnigen Spätsommerwetters ist bis mindestens kommenden Samstag nicht zu erwarten. Dann wird die Luft etwas feuchter und einige Schauer oder kurze Gewitter sind möglich. Eine abrupte Änderung hinzu kühlerem Frühherbstwetter ist derzeit aber nicht zu sehen. Voraussichtlich zum nächsten Sonntag könnte das Schauer-, und Gewitterrisiko etwas zunehmen. Insgesamt bleibt es aber noch freundlich und sehr warm. In den Tagen danach wohl allmählich unbeständiger mit mehr Wolken und auch häufigeren Schauern. Nach derzeitigem Stand wird die Wärme allerdings nur nach und nach abgebaut und für die Jahreszeit bleibt es vorerst zu warm.

