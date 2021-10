Wahlleistungsstation der Extraklasse im Krankenhaus Marsberg

Marsberg. Die Wahlleistungsstation im St.-Marien-Hospital Marsberg wurde kernsaniert und eingeweiht. Was die neue Station für Besonderheiten bereit hält:

Die Patienten staunten nicht schlecht, als sie die kernsanierte Wahlleistungsstation im ersten Obergeschoss des St.-Marien-HospitalsMarsberg als erste Gäste beziehen durften. Das Sauerländer Bergpanorama, das sich den Patienten beim Blick aus den Fenstern darbietet, stand Pate für das Designkonzept der fünf Zweibett- und sechs Einzelzimmer der Station 1, die jetzt feierlich eingeweiht wurde. Modernes Berghüttenfeeling inklusive.

Lesen Sie auch:Feuer im Aqua Olsberg: So erlebt Leni (32) die Evakuierung

Wahlleistungsstation der Extraklasse

Rund eine Millionen Euro hat das St.-Marien-Hospital (BBT-Gruppe) investiert und die Bausubstanz der 1970er Jahre in rund neun Monaten Bauzeit komplett entkernt, um eine Wahlleistungsstation der Extraklasse entstehen zu lassen. „Gediegene Holzvertäfelungen, großflächige Vorhänge in warmen Naturtönen, schicke Möbel und ein spannendes Lichtkonzept lassen ein heimeliges Ambiente entstehen, das einen fast vergessen lässt, dass man sich in einem Krankenhaus befindet“, freut sich der stellvertretende Hausobere Heinrich Lake, als er das Ergebnis begutachtet.

Flachbildfernseher, ein großzügiges Bad sowie der exklusive Café-Lounge-Bereich auf der Station sorgen für weiteren Komfort. „Wir reagieren mit der neuen Wahlleistungsstation auf die gestiegene Nachfrage nach komfortablen Ein- und Zweibettzimmern und nach hotelähnlichen Serviceleistungen“, erklärt der Kaufmännische Direktor des St.-Marien-Hospitals Siegfried Rörig. Denn auch wenn für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen kein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz bestehe, buchten doch immer mehr Menschen über eine private Zusatzversicherung, die Beihilfe oder auch als Selbstzahler die zusätzlichen Annehmlichkeiten.

Lesen Sie auch:Impfdurchbrüche HSK: Arzt sucht Johnson&Johnson-Impflinge

Zusätzliche Komfort- und Serviceleistungen

Ein Team aus Serviceassistentinnen kümmert sich an sieben Tagen der Woche um das Wohlergehen der Patienten. „Eine harmonische Umgebung, in der sich die Erkrankten gut aufgehoben und geborgen fühlen, ist sicherlich eine hilfreiche Ergänzung im Genesungsprozess“, weiß Pflegedienstleitung Susanne Stute aus Erfahrung. „Selbstverständlich ist die medizinische und pflegerische Behandlung für alle Patienten gleich. Wir eröffnen lediglich die Möglichkeit, zusätzliche Komfort- und Serviceleistungen zu buchen“, erläutert Stute das Wahlleistungskonzept.

Wer mag, kann beispielsweise kleine „Extras“ wie den Wäsche- und Gepäckservice, ein gut sortiertes Angebot an regionalen und überregionalen Zeitungen und Zeitschriften, oder besondere Speisen und Getränke in Anspruch nehmen.

In einer coronakonformen internen Feierstunde hat Krankenhausseelsorgerin Gaby Kniesburges die Räumlichkeiten gesegnet und im Beisein der Mitarbeitenden aus Medizin, Pflege, Service und Technik, der am Umbau beteiligten Firmenvertreter sowie der Mitglieder des Direktoriums die Station offiziell eingeweiht. Der kaufmännische Direktor Siegfried Rörig bedankte sich bei allen an der Sanierung Beteiligten für ihr Engagement und würdigte das Ergebnis als sehr gelungen.

Lesen Sie auch:Olsberg: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Unfalltod auf K15

745.000 Euro aus Landesmitteln

In Sachen Baumaßnahmen geht es im St.-Marien-Hospital stetig voran. Technikleiter Matthias Pauli berichtet: „Nachdem in diesem Jahr die Ostseite und Teile der Südfassade energetisch saniert wurden und dem Haus damit auch einen neuen modernen Look beschert haben, geht es im nächsten Jahr an Süd- und Westfassade nahtlos weiter.“

Dank des Sonderinvestitionsprogramms für Krankenhäuser des Landes NRW laufen im Marsberger Krankenhaus gerade verschiedene Energiespar-, Brandschutz- und Dämmmaßnahmen. 745.000 Euro aus Landesmitteln stünden dafür zur Verfügung, die um eine weitere Millionen aus Eigenmitteln aufgestockt würden. Möglich sei dies durch die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon