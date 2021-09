Waldabenteuer: Herbstprogramm der Sparkasse Hochsauerland

Hochsauerlandkreis. Damit den Familien im HSK auch im Herbst nicht langweilig wird, hat sich die Sparkasse Hochsauerland ein tolles Programm einfallen lassen:

W.A.L.D. Wir alle lieben dich! ist das Motto der diesjährigen Herbstveranstaltungender Sparkasse Hochsauerland für Familien mit Kindern im Rahmen von Traumland kreativ. Nach dem Erfolg der Familienrallye des vergangenen Jahres lädt die Sparkasse Hochsauerland zu verschiedenen Veranstaltungen in der Natur ein. Mit vier Partnern wurde ein Konzept für vier Standorte im Sauerlandgestrickt:

Die NaturRanger in Bestwig starten

Start ist am 17. und 18. September auf dem Gelände der NaturRanger e.V. in Bestwig am Wasserkraftwerk Alfert. An verschiedenen Stationen werden Vogel-Futterhäuschen gebaut, eine Schnitzeljagd sorgt für Abenteuerfeeling, man erfährt, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert und beim Stockbrotbacken kommt Herbstlaune auf.

Kreativ geht es weiter zum Herbstanfang am 20. und 21. September im Briloner Bürgerwald. Mit Unterstützung des Briloner Bürgerwaldvereins und der Waldpädagogin Susanne Kunst werden Mobiles aus Naturmaterialien gefertigt und rund um den Bürgerwald aufgehängt, damit der Wind sie zum leisen Klingen bringt.

Kneipp ErlebnisPark und Wanderung

Am 9. Oktober geht’s „Ab ins Wasser“. Mit dem Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V. geht es in den Kneipp ErlebnisPark in Olsberg. Mit viel Spaß wird die Bedeutung der fünf Kneippschen Elemente Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung und Entspannung erklärt, und Probieren ist ausdrücklich erwünscht. Treffpunkt ist vor der Tourist Information an der Konzerthalle Olsberg.

Am Freitag, dem 15. Oktober geht es zur Wald-Wandel-Wasser-Wanderung nach Hallenberg. „Querwaldein“ und mit viel Rätselspaß werden die Waldpädagogen Markus Genster und Volkhard Kunst den Wald als aktives Erlebnis präsentieren.

Die vier Angebote richten sich ausschließlich an Familien mit Kindern. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost die Sparkasse vier ultraleichte Hängematten für Garten, Park und Wald. Außerdem warten überall kleine Überraschungen auf die Kinder.

Die Termine

Anmeldungen mit Angabe der genauen Personenzahl und der Uhrzeit sind vom 6. bis 15. September 2021 per Mail an a.nuebold@spk-hochsauerland.de erforderlich. Während der Veranstaltungen gelten alle aktuellen Corona-Regeln.

- NaturRanger Bestwig: Treffpunkt: Wasserkraftwerk Alfert – Termine: 17.09.2021 15 bis 17 Uhr und 17.30 bis 19.30 Uhr und 18.09.2021 11 bis 13 Uhr, 13.30 bis 15.30 Uhr und 16 bis 18 Uhr

- Briloner Bürgerwald: Treffpunkt: Kyrilltor Gudenhagen Petersborn – Termine: 20.09.2021 15 bis 16.30 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr und 21.09.2021 15 bis 16.30 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr

- Olsberg: Treffpunkt: Tourist Information Olsberg (an der Konzerthalle) – Termine: 9.10.2021 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

- Hallenberg: Treffpunkt: Grundschule Hallenberg – Termin: 15.10.2021 14.00 Uhr

