Walter Kaufmann: Ein Jahrhundertleben in 101 Minuten

Walter Kaufmann in New York.

Brilon. Er erlebte den Holocaust, die Kubanische Revolution, den Kalten Krieg und den Fall der Mauer. Das Cineplex Brilon widmet ihm nun einen Filmabend.

Ein Jahrhundertleben in 101 Minuten: Das Cineplex Brilon zeigt am Mittwoch, 30. August, den Kinodokumentarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies über Walter Kaufmann. Regisseurin Karin Kaper wird an der Filmvorführung teilnehmen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Eine zusätzliche Schulvorführung im Kino findet am Donnerstag, 31. August, ebenfalls mit der Regisseurin statt. Der Film beleuchtet das Leben des jüdischen Schriftstellers Walter Kaufmann, dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden, und der selbst durch den Kindertransport nach England gerettet wurde. Romanautor, Seemann, Korrespondent und politischer Aktivist: im Leben des in Berlin geborenen und am 15. April 2021 im Alter von 97 Jahren gestorbenen Walter Kaufmann spiegeln sich auf einzigartige Weise historisch bedeutende Ereignisse wider.

Begreife, beschreiben, verändern

Er war ein Mann, der die Welt begreifen, beschreiben, verändern wollte. Nach langen Jahren des Exils in Australien entschied er sich bewusst 1956 für ein Leben in der DDR. Dank seines australischen Passes, den er zeit seines Lebens behielt, bereiste er als wahrer Kosmopolit die ganze Welt.

Lesen Sie auch:In Winterberg sollen Jugendliche eigene Projekte entwickeln

Der Film folgt seinen wesentlichen Lebenslinien: den katastrophalen Folgen des Nationalsozialismus, der Bürgerrechtsbewegung in den USA, dem Prozess gegen Angela Davis, der Revolution in Kuba, den Atombombenabwürfen in Japan, der unendlichen Geschichte des israelisch-palästinensischen Konfliktes, dem Zusammenbruch der DDR. Alles Themen, die bis heute beschäftigen.

Bis zum letzten Atemzug

Im Film wird auf imponierende Weise deutlich, wie Walter Kaufmann bis zu seinem letzten Atemzug gegen den Rechtsruck sowie zunehmenden Rassismus und Antisemitismus unserer Tage kämpfte. Es ist tröstlich, dass als Vermächtnis dieses großen Zeitzeugen nicht nur seine Bücher,sondern auch der Dokumentarfilm bleiben werden, die alte und junge Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Lesen Sie auch:Winterberg: Feuerwehr hat den Scheunenbrand unter Kontrolle

In Brilon wird der Film in Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament Brilon und der Evangelischen Kirchengemeinde Brilon gezeigt, unter der Schirmherrschaft und gefördert von der Antisemitismusbeauftragten NRW Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Weitere Informationen zum Film unter www.walterkaufmannfilm.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon