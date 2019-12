Wann im Sauerland Schneefall bis ins Flachland erwartet wird

Eine ruhige, teilweise aber auch vernebelte Neujahrsnacht liegt vor dem Sauerland. Das neue Jahr startet mit viel Sonnenschein, milden Bergen und teils frostigen Tälern. Schnee fällt zunächst noch keiner – doch das wird sich ändern, weiß unser Wetterexperte Julian Pape.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Nach kalten Nächten zum Samstag und Sonntag konnten die Skigebiete rund um Winterberg so richtig in die Wintersportsaison starten. Zum Ausklang des Wochenendes wurde es dann aber hier deutlich milder, teils erreichten die Temperaturen fast die 10°C-Marke. Bei einer Luftfeuchtigkeit von teilweise nur 10 % taute der Schnee aber abseits direkter Sonneneinstrahlung nicht. Dies wird sich auch in den kommenden Tagen fortsetzen, die Temperaturen gehen am Dienstag zunächst etwas zurück. Sie steigen mit einem neuen Hoch ab Neujahr wieder an. Erneut stellt sich dann eine ausgeprägte Inversionswetterlage ein. Die schwere Kaltluft zieht sich bei wenig Wind in die Täler, im Winterberger Raum vor allem in das Nuhnetal rund um Züschen sowie das Orketal rund um Elkeringhausen zurück, auf den Bergen verbleibt die leichtere Warmluft. So sind vor allem am Donnerstag bei viel Sonnenschein wieder Temperaturen von mehr als 5°C, vielleicht sogar nahe 10°C möglich. Bei erneut sehr geringer Luftfeuchte bleiben die Wintersportbedingungen auf den beschneiten Pisten aber gut. Die Nächte sind in den Tälern frostig mit teils unter -5°C, am Kahlen Asten wird der Gefrierpunkt kaum erreicht.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Am Sonntag war Medebach teilweise der kälteste Ort des Sauerlandes. Während sich auf den Bergen sowie entlang von Ruhr und Lenne milde Luft durchsetzen konnte kletterte das Thermometer nahe der hessischen Grenze gerade mal bis zum Gefrierpunkt. Auch am Montag war es im Vergleich zu den Orten weiter im Norden und Westen relativ kalt, denn im zentralen Hessen kann sich die kalte Luft bei wenig Wind besonders gut sammeln und sich dann bis in die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg ausbreiten. Am Silvestertag ziehen etwas mehr Wolken durch, Regen oder Schnee fallen aber weiterhin nicht und in der Neujahrsnacht klart der Himmel auch schon wieder vermehrt auf. Dabei kann sich aber verbreitet Nebel bilden. Die Temperaturen liegen um Mitternacht meist knapp unter dem Gefrierpunkt. Das neue Jahr startet dann oft mit Nebel und Hochnebel, welcher sich im Laufe des Tages dann aber nach und nach lichten sollte. Für den Donnerstag bestehen dann wieder gute Chancen auf längeren Sonnenschein. Nach einer frostigen Nacht bleibt es aber auch am Tag kälter als z.B. rund um Winterberg.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

In diesem Dezember hat es auf der Briloner Hochfläche und im Ruhrtal noch keine wirkliche Schneedecke gegeben. Daran wird sich auch am Silvestertag nichts ändern, denn die Region liegt weiterhin unter einem Hochdruckgebiet, welches Niederschläge abhält. Am Dienstag ziehen einige Wolkenfelder über Brilon und Olsberg hinweg, nur ganz vereinzelt bringen sie bei Temperaturen um 5°C aber mal ein paar Regentropfen und in der Neujahrsnacht bleibt es dann wieder durchweg trocken. Die Wolken lockern auf, gerade nach Mitternacht bildet sich dann aber teilweise Nebel und Hochnebel. Dieser kann sich aber im neuen Jahr nicht allzu lange halten, denn ein südlicher Wind lockert den Nebel schnell wieder auf und die Sonne zeigt sich besonders am Nachmittag. Dieser Trend setzt sich am Donnerstag dann fort und verstärkt sich noch. Es steht der voraussichtlich freundlichste Tag der Woche mit Sonnenschein von früh bis spät bevor. Nach einer oft noch frostigen Nacht klettern die Temperaturen deutlich über den Gefrierpunkt, wenn der Südwind etwas kräftiger weht sind sogar Werte nahe 10°C nicht ausgeschlossen.

Der Trend: Am Samstag zieht ein schmales Niederschlagsgebiet über das Sauerland hinweg und bringt selbst den Tälern etwas Schnee. Anschließend geht das recht kalte Hochdruckwetter weiter. Mehr unter www.wetter-sauerland.de