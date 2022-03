Warenkörbe im HSK: Interesse steigt mit Lebensmittelpreisen

Hochsauerlandkreis. Die Warenkörbe im Altkreis Brilon werden vermehrt angefragt. Das liegt aber nur zum Teil an den steigenden Lebensmittelpreisen im Hochsauerland.

„Die Ehrenamtlichen haben den Eindruck, dass die Nachfrage bei den Warenkörben leicht angezogen hat. Wir schieben das auf die steigenden Preise in den Geschäften“, sagt Uli Schilling, Caritas-Koordinator Dekanat HSK Ost. In den vergangenen Wochen seien die Anlaufstellen stärker frequentiert gewesen. Dieser Zustand könnte sich seiner Meinung nach in der kommenden Zeit noch verstärken.

Mittlerweile haben sich die Helfer schon auf Bedürftige aus der Ukraine eingestellt. In Olsberg gab es in dieser Woche schon die ersten Anfragen und die ersten waren auch schon vor Ort, um das Angebot zu nutzen. In manchen Städten hatte die Tafel zuletzt Probleme mit zu wenig Waren für die Besucher. Im Altkreis Brilon beobachtet Schilling das nicht. Das liegt auch daran, dass die Spenden nur zu einem kleinen Teil von Privatpersonen stammen. „In der Regel bekommen wir die Waren von Supermärkten. Wir haben einen Einkaufswagen in der Geschäftsstelle, wo auch Privatpersonen spenden können. Da ist mal etwas drin und dann auch mal eine Woche nichts. Aber an der Spendenfreudigkeit hat sich wegen der Ukrainekrise nichts geändert.“

