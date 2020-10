Der Herbst wird milder im Hochsauerlandkreis! In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen in unseren Tälern teils deutlich über 15 Grad, vereinzelt sind bis zu 20 Grad möglich. Die Nachttemperaturen bleiben vielfach zweistellig. Dazu wird es aber spürbar windiger und zeitweise regnet es.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Der Oktober ist auf den Bergen rund um Winterberg bisher ziemlich kühl und wolkenreich verlaufen. So kletterte die Temperatur an der Station in Altastenberg erst an vier Tagen über 10 Grad, wärmer als 14,9 Grad wurde es bisher nicht. Dazu zeigte sich die Sonne am Kahlen Asten bisher erst knapp 15 Stunden lang, also in etwa so lang wie an einem einzigen sonnigen Junitag.

Das Problem mit der Sonne werden wir in den kommenden Tagen nur ansatzweise lösen können, die Temperaturen zeigen aber mal ein anderes Gesicht. Grund ist der im Tagesverlauf böig auffrischende Südwestwind, welcher in freien Lagen durchaus 60 oder 70 km/h erreichen kann. Dazu steigen die Werte bereits Dienstag auf 9 bis 11 Grad und damit so hoch wie seit 10 Tagen nicht mehr. Bis zum späten Nachmittag ist es mit einem Mix aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein weitgehend trocken, dann kommt vom Bergischen Land her Regen auf, welcher auch in der Nacht anhält. Der Mittwoch beginnt noch trüb und es regnet hin und wieder. Bereits am Morgen ist es allerdings sehr mild und nachmittags sind bei kurzen Auflockerungen bis zu 15 Grad möglich. Der Donnerstag ist dann ein weiterhin milder und recht windiger Tag. Einige Schauer fallen dazu.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Am vergangenen Wochenende zeigte sich auch rund um Marsberg, Hallenberg und Medebach das im Herbst manchmal unberechenbare Spiel aus Sonnenschein und Hochnebel, sternenklarer Nacht und trübem Himmel, Bodenfrost oder eher milden Frühtemperaturen. Kaum etwas ist nämlich so schwer vorherzusagen wie die Entwicklung einer herbstlichen Nebel- und Hochnebeldecke bei schwachen Windgeschwindigkeiten.

Dieses „Problem“ wird sich in den kommenden Tagen nicht mehr stellen, denn ab Dienstag frischt der südliche bis südwestliche Wind deutlich auf und treibt die Wolken über den Rothaarkamm bis in die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg. Bei dieser Windrichtung regnet es allerdings im Schutz des Gebirges deutlich weniger als anderswo, so dass es am heutigen Abend und in der Nacht nur hin und wieder nass wird. Der Mittwoch beginnt dann zwar noch meist trüb, ab den Mittagsstunden reißt der Wind dann aber auch immer mehr Lücken in die Wolkendecke und bei Temperaturen bis zu 18 Grad entsteht fast noch einmal ein spätsommerliches Gefühl. Auch am Donnerstag kann sich die Sonne hin und wieder zeigen, einzelne Schauer bleiben bei ähnlich milden Werten aber möglich.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Trotz des eher ruhigen Wochenendes ist der Oktober der bisher windigste Monat seit März dieses Jahres gewesen. Das dies auch so bleibt, dafür sorgt das Tief „IMKA“, welches mit seinem Zentrum für einige Tage vor der französischen Atlantikküste liegt und bei uns für eine sehr lebhafte Südströmung sorgt. Damit wird sehr milde Luft über die Alpen weit nach Norden geführt und auch zwischen Brilon und Olsberg entsteht bei dieser Wetterlage ein leichter Föhneffekt.

So kann es im Verhältnis zur Höhenlage noch ein wenig milder werden als beispielweise in Medebach und Hallenberg, die auf der anderen Seite des Gebirges liegen. So sind nach rund 14 Grad am Dienstag bis zu 18 oder 19 Grad am Mittwoch und am Donnerstag möglich. Diese Werte treten immer dann auf, wenn sich die Sonne mal einen Weg durch die ansonsten dichten Wolken bahnen kann. Dies ist vor allem am Mittwochnachmittag und am Donnerstag rund um die Mittagszeit möglich. Die größte Wahrscheinlichkeit für leichten bis mäßigen Regen besteht dagegen von heute Abend bis zum Mittwochvormittag und dann wieder am Donnerstagabend. Allgemein ist der Südwind dazu frisch unterwegs, vor allem in höheren Lagen kann er in Böen Windstärke 8 erreichen.

Der Trend: Am Freitag erreicht das Sauerland ein wenig kühlere Luft. Dazu regnet es zeitweise und es bleibt windig. Am Wochenende schaut es dann nach freundlicherem Wetter aus, allerdings steigt die Nebelgefahr teils an.