Warsteiner Montgolfiade: Fantastische Bilder vom Massenstart

Warstein/Hochsauerlandkreis. Mit dem ersten Massenstart am Samstagabend startet die Warsteiner Montgolfiade richtig durch. Weit mehr als 100 Ballone steigen auf. Die Bilder:

Mehr als 30.000 Besucher verfolgten den ersten Ballonstart der Warsteiner Internationalen Montgolfiade 2023: 116 Heißluftballone fuhren, wie der Veranstalter mitteilt, in Richtung Olsberg/Bestwig und sorgten für ein buntes Spektakel. Wie immer beim ersten Ballonstart der WIM stieg der Ballon mit der Kennung D-OZAC in Erinnerung an den ehemaligen Brauereiinhaber Albert Cramer als erster in den Himmel.

Der nächte Ballonstart ist für Sonntag (3. September) um 17.30 Uhr geplant.

Warsteiner Montgolfiade- Impressionen vom ersten Massenstart

Begeisterung rufte am Samstagabend besonders die Sonderformen aus: So schwebten unter anderem das Dinosaurier-Baby mit über 32 Meter Höhe über das WIM-Gelände, begleitet von Alfred dem Zimmerer oder einem einzigartigen Feuerwehrwagen. „Nach drei Jahren ohne Ballonstarts von unserem Startfeld neben der Brauerei, war bei dem ersten Start heute Abend das Gänsehautgefühl wieder da“, so WIM-Geschäftsführer Uwe Wendt.

Night-Glow sorgt für besonderen Moment bei Warsteiner Montgolfiade

Auch vor und nach dem Ballonstart kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten: Am Nachmittag begeisterten die bunten Drachen des Drachenclub Paderborn sowie das Warsteiner Skyglider Team die großen und kleinen Zuschauer. Warsteiner-Pilot Torsten Sprenger und Team rüsteten die Sonderform „Cheers“ auf. Diese leuchtete beim Night-Glow gemeinsam mit Katze, Bär und vielen weiteren Ballonen auf dem Startfeld.

Mit einem i Feuerwerk endete der erste WIM-Samstag fulminant. Für die weitere Montgolfiade zeigt sich der Wettergott gnädig: Die Meteorologen rechnen mit einer stabilen guten Wetterlage.

