Brilon. Die Warsteiner Montgolfiade 2023 war ein großer Erfolg. Dennoch findet sie erst wieder 2025 statt. Die Brauerei zieht damit eine Notbremse.

Die Warsteiner Montgolfiade findet im Jahr 2024 nicht statt. Die Brauerei sagte am Freitag den Termin im August/September ab und begründet dies mit einem organisatorischen Aufwand, der eine jährlich stattfindende Montgolfiade nicht möglich mache. Die nächsten Starts wird es erst im September 2025 geben.

Nach dem großen Erfolg der 30. Warsteiner Internationalen Montgolfiade startet die Großveranstaltung der Warsteiner Brauerei mit einigen Neuerungen in die Saison, angefangen mit der Benennung der neuen Geschäftsführerin Nadja Gärtner. Als Leitung Brand Activation der Haus Cramer Gruppe und ab sofort Geschäftsführerin der WIM, ist sie dafür verantwortlich, die Planungen und Konzepte rund um die Montgolfiade zu leiten. Damit folgt sie auf Uwe Wendt, der vergangenes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand eintrat. Die Marketing- und Event-Expertin ist seit 10 Jahren Teil der Haus Cramer Gruppe, verantwortet in leitender Funktion das komplette Musik- und Sportsponsoring der Getränkegruppe und verfügt über jahrelange Erfahrung in verschiedensten Bereichen der Event-Organisation, -Betreuung und -Vermarktung. Mit ihrem Fachwissen und neuen Impulsen aus der Eventbranche wird Nadja Gärtner die Großveranstaltung der Warsteiner Brauerei zukünftig zeitgemäß weiterentwickeln.

Warsteiner Montgolfiade: Organisation eine große Herausforderung

Impressionen vom ersten Massenstart der Warsteiner Montgolfiade 2023: Tausende Besucher kommen jeden Tag nach Warstein. Foto: Presse Warsteiner Montgolfiade

„Wir haben ein Ausmaß erreicht, welches einer Großveranstaltung auf hohem Niveau entspricht. Das bindet aber auch erheblich Ressourcen, sowohl innerhalb unserer Brauerei als auch bei der Stadt und dem Umkreis“, erklärt Nadja Gärtner, Leitung Brand Activation der Haus Cramer Gruppe und neue Geschäftsführerin der WIM.

Allein vergangenes Jahr waren mehrere Hundert Mitarbeiter inklusive Dienstleistern und Helfern an der Veranstaltungsorganisation beteiligt, um Ballonfahrten und -piloten, Besucherströme, Verpflegung sowie die Verkehrs- und Parksituation zu koordinieren. „Nach einer Analyse der letzten Veranstaltung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir das Event nur alle zwei Jahre in diesem Ausmaß durchführen wollen. Sowohl das Sponsorenkonzept als auch die Verkehrs- und Besucherorganisation bedürfen einer Anpassung. Das schaffen wir bis September 2024 nicht in ausreichendem Maße. Wir arbeiten jetzt schon mit Hochdruck an den Konzepten und werden auch die Stadt in die Planungen miteinbeziehen“, erklärt Gärtner weiter.

Die nächste Warsteiner Internationale Montgolfiade findet damit nicht wie geplant vom 30. August bis 7. September 2024, sondern vom 5. bis 13. September 2025 statt.

Bereits vorhandene Gutscheine behalten ihre Gültigkeit bei. Sollten Sie Rückfragen zu Ihrer Buchung haben, wenden Sie sich bitte an montgolfiade@warsteiner.com.

