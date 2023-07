Warum die Pizza-Automaten im HSK wieder verschwunden sind

Brilon. Automaten-Pizza in verschiedenen Variationen rund um die Uhr: Das gab es im HSK und im Kreis Soest an acht Standorten. Jetzt bleibt der Ofen aus.

Rund um die Uhr eine frische, schnelle Pizza aus dem Automaten ziehen - das ist die Idee, die hinter den Pizza-Automaten steckt, die in den vergangenen Monaten in mehreren Städten im HSK und auch im angrenzenden Kreis Soest aufgestellt wurden. Doch plötzlich sind alle Automaten verschwunden und auch die „Flaven-Five“-App auf dem Handy zeigt keinen Treffer mehr an.

„Mission auf Eis gelegt“

Die Nachfrage bei Roland Eickel, dem Betreiber der Automaten unter dem Namen „Pizza-Agent“, ergibt: Die Automaten sind nicht mehr in Betrieb. Und auf facebook verkündet „Pizza-Agent“ die Einstellung: „Wir haben die Mission vorerst auf Eis gelegt“, heißt es dort in einem aktuellen Posting. Roland Eickel erklärt, dass das Konzept gemeinsam mit einem Franchisegeber umgesetzt worden sei, der Firma „Flaven Five“. Gegenüber der WP teilte der Arnsberger Unternehmer mit, dass in dieser Kooperation die Gründe für die Einstellung des Automatenbetriebs liegen würden. Es habe keine Basis zur Fortsetzung gegeben, so Roland Eickel. Mehr möchte er zurzeit öffentlich nicht zu dem Thema sagen.

So sehen die Automaten-Pizzen aus. Foto: Franz Köster / WP-Archivfoto

Automaten an acht Standorten

Trotzdem ist der Unternehmer überzeugt: „Grundsätzlich ist das Konzept und auch die Idee für Pizza-Automaten gut“. Aufgabe seines „Pizza-Agenten“ sei es gewesen, geeignete Standorte zu finden, zu betreiben und die Automaten zu bestücken. Ursprünglich seien 50 Standorte in Südwestfalen plus 150 Standorte im Ruhrgebiet in den nächsten Jahren geplant gewesen. Gestartet war das Projekt im Oktober 2022. Inzwischen wurden in unserer Region bereits acht Automaten aufgestellt: Neben Brilon gab es das Pizza-Angebot im HSK auch in Medebach, Arnsberg, Meschede und Schmallenberg sowie in Ense, Warstein-Belecke und in Anröchte (Kreis Soest). Geplant war auch ein Automat für Winterberg.

Pizza in vier Minuten genussfertig

Bis zum Stopp des Projektes wurden die Pizzen in einer Großküche in Arnsberg zubereitet und von Hand belegt. Von dort wurden sie zu den Automaten gebracht, die insgesamt 96 Pizzen aufnehmen können. Gegenüber der WP Brilon hatte Roland Eickel nach der Eröffnung des Automaten in Brilon erklärt, dass ein am Karton angebrachter QR-Code dafür sorge, dass die Maschine die Pizzasorte erkennt und, dass keine Pizza in den Verkauf gelangt, deren Haltbarkeitsdatum überschritten wurde. Im Automaten werden die Pizzen bei 5 Grad gelagert. Bei Bestellung ist die Pizza in nur vier Minuten genussfertig.

Betreiber sieht nach wie vor Potenzial in der Idee

Die ausgewählten Standorte seien strategisch gut gewählt gewesen, erklärt Roland Eickel. Gerade für den ländlichen Raum sieht er Potenzial in einem solchen 24-Stunden-7-Tage-Angebot. Der Werbefachmann und Großhändler steckt auch hinter der Marke „Sauerlända“, die Kleidung, Mitbringsel, Tassen, Taschen und Accessoires sowie Schnaps unter diesem Namen vertreibt. Seit 2006 betreut die Roland Eickel Industrievertretung Großhandelskunden und Werbetechnische Unternehmen, Messe- und Ladenbauer, Sieb- und Digitaldruckereien, sowie Anbieter von mobilen Präsentationslösungen. Die Marke „Flaven Five“ gehört zur bk Group AG, die mit „bk World“, Aufenthaltslounges für Elektroauto-Ladeparks betreibt.

