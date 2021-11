Warum die Polizei weniger Opfer statt mehr Knöllchen will

Altkreis. Schon jetzt 13 Verkehrstote 2021 im HSK und viele Verletzte. Warum es für sie einen Gedenktag gibt und warum immer wieder Unfälle passieren.

Jedes Jahr sterben weltweit rund 1,2 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. 1,2 Millionen Menschen – das entspricht etwa der Einwohnerzahl von Köln. Bundesweit kommen im Schnitt jährlich zwischen 2600 und 3000 Menschen auf den Straßen zu Tode: Das sind etwa so viele Menschen, wie die Hallenberger Kernstadt Einwohner hat. Bei solchen Zahlenvergleichen wird einem ganz mulmig. Die meisten der weltweiten Opfer sind in Entwicklungsländern zu beklagen – wegen fehlender oder nicht eingehaltener Verkehrsregeln.

Im Jahr 1995 erklärten die Vereinten Nationen den dritten Sonntag im November zum Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer. Und davon gibt es auch in diesem Jahr schon viele zu beklagen. Stand heute starben bereits 13 Menschen auf den Straßen im HSK.

Menschliches Fehlverhalten

„Es muss jedem Verkehrsteilnehmer klar sein, dass sein eigenes Verhalten konkreten Einfluss auf die erschreckende Statistik hat. Bei jeder Fahrt - zu jeder Zeit“, sagt Polizeisprecher Holger Glaremin. Beim Blick in die Statistik kommt er zu dem ernüchternden Fazit: „95 Prozent aller Unfälle gehen auf zum Teil bewusstes menschliches Fehlverhalten zurück. Unfälle passieren also nicht einfach, sie werden von Menschen verursacht und sind vermeidbar.“ In der Praxis sieht das leider anders aus.

Die Statistik für 2020 (eine aktuellere wird immer erst im Frühjahr veröffentlicht) zeigt: Corona ließ die Zahlen zumindest sinken. Die Zahl der Verkehrsunfälle im Hochsauerlandkreis ging kreisweit um 18,4 Prozent zurück. Vier Jahre vorher war die Zahl kontinuierlich gestiegen. Das klingt im ersten Moment positiv, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 8078 Mal krachte. Elf Menschen fanden den Tod auf der Straße; 2019 waren es sogar 18. Im Jahr 2020 wurden 283 Menschen schwer, 703 leicht verletzt. Mit 179 Personen stellen die jungen Erwachsene (18 bis 24 Jahre) die größte Gruppe unter den Unfallopfern, gefolgt von Senioren (137) und Kindern (58). Fünf der elf 2020 Getöteten waren Motorradfahrer; Radfahrer (236) und Fußgänger (73) waren am häufigsten in Unfälle verwickelt.

Ursache: Geschwindigkeit

„Geschwindigkeit“ verbucht die Polizei seit Jahren in ihrer Statistik als d i e Unfallursache. Bei drei der elf tödlichen Unfälle aus 2020 war das der Fall. Und alle drei „Geschwindigkeits-Unfälle“ mit tödlichem Ausgang wurden durch einen Motorradfahrer verursacht. Seit 1975 verloren 1.445 Menschen ihr Leben auf den Straßen im HSK. Glaremin: „Wir wollen weniger Opfer, nicht mehr Knöllchen. Denn jeder Tote zeigt uns, wie wichtig die Verkehrsunfallbekämpfung der Polizei ist. Deshalb werden wir weiterhin konsequent gegen Verkehrssünder vorgehen! Wir werden auch nicht schwach, an das Gewissen der Menschen zu appellieren. Crashkurse, Verkehrserziehung in den Schulen, Besuch von Motorradmessen, Sensibilisierung über soziale Medien und das Gespräch am Straßenrand werden auch in Zukunft wichtige Bausteine unserer Unfallbekämpfung sein. Es gibt aber leider immer wieder auch Unbelehrbare – da geht es dann nur über den Geldbeutel.“

1975 erreichte die Zahl der Verkehrstoten im HSK übrigens mit 73 (!) ihren traurigen Rekordwert. Glaremin: „Man darf nicht vergessen, dass sich seitdem die Sicherheit der Autos verbessert hat und 1976 zumindest für die Vordersitze die allgemeine Gurtpflicht eingeführt wurde.“

