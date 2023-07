Warum die Stadtbücherei Olsberg immer beliebter wird

Die Stadtbücherei Olsberg ist nicht nur ein Ort zum Lesen, sondern auch zum Lernen, Spielen und Spaß haben. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Olsberg. Wer spannende, unterhaltsame und lehrreiche Medien sucht, Spaß und Unterhaltung möchte oder einfach eine gute Zeit verbringen möchte, der ist in der Stadtbücherei Olsberg immer richtig. Nach der Umgestaltung sowie Erweiterung der Angebote – und den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – steigen nun die Nutzerzahlen spürbar an. Darüber informierte Büchereileiterin Petra Böhler-Winterberg jetzt die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Sport und Freizeit.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Dass kleine und große Besucherinnen und Besucher nicht nur in die Stadtbücherei kommen, um Medien auszuleihen, macht der eigene Etat für Veranstaltungsarbeit deutlich, den es seit 2018 gibt. So habe es zum Beispiel im Jahr 2019 36 Veranstaltungen in der Stadtbücherei gegeben – 100 Prozent mehr als noch 2017. Und die Zahl der Besucherinnen und Besucher hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Nach den „Corona-Jahren“ stieg 2022 die Zahl der Veranstaltungen sogar auf 44.

Lesen Sie auch: Der Briloner Musiksommer startet: Konzerte am Marktplatz

Klassenführungen per Bluebot

Auch die Zahl der Öffnungsstunden (1.349) sowie die Besucherzahl (14.097) lagen im Jahr 2022 wieder auf „Vor-Corona-Niveau“. Den durch die Pandemie noch beschleunigten Weg der Digitalisierung sehe man in der Stadtbücherei Olsberg als Chance, so Petra Böhler-Winterberg. Ein Beispiel dafür ist das neue Konzept für Klassenführungen per Bluebot – gleichzeitig werden die 2. Klassen so spielerisch an das Thema Programmieren herangeführt.

Lesen Sie auch: Antfeld: Schlechte und gefährliche Anbindung an die B7

Zu einem großen Erfolg mit über 80 Besucherinnen und Besuchern wurde im März die Teilnahme an der NRW-weiten Nacht der Bibliotheken. Die Stadtbücherei Olsberg war mit „Robotic für Kids“ ebenso dabei wie mit einer Beat-Saber-Musikchallenge. Mehr als 50 Gäste kamen allein zu den Landmausflausen, die Davina Sauer-Wundling bei Sekt und Gummibärchen präsentierte. Während der Sommerferien folgt nun als bewährtes Format der SommerLeseClub – bei dem es aber mit zahlreichen Veranstaltungen um weit mehr geht als um die Medienausleihe: Das beliebte Kamishibai-Erzähltheater findet wahlweise in der Stadtbücherei oder im Kurpark Dr. Grüne statt; Roboter Dash stellt sich den Kindern vor, es gibt Greenscreen-Fotoshootings und – als besonderes Highlight – einen Manga-Workshop mit Alexandra Völker. In den Herbstferien folgt eine einwöchige Schreibwerkstatt mit Beatrix Schulte und bei den Lesarten am 29. Oktober ist diesmal Peter Prange zu Gast.

Lesen Sie auch: Neuer Wachleiter in Marsberg: So tickt Andreas Schulte

Leihen statt kaufen

Für die Zukunft ist ein Projekt geplant, bei dem der Nachhaltigkeitsgedanke im Mittel-punkt steht – der ja ohnehin das Grundprinzip von öffentlichen Büchereien sei, unter-streicht Petra Böhler-Winterberg: „Leihen statt kaufen.“ Dann soll es in der Stadtbücherei zum Beispiel BOOKii-Stifte, Kekz-Kopfhörer, Tiger-Boxen oder den Lesebären Sami zum Ausleihen geben. Gleichzeitig, so Büchereileiterin Böhler-Winterberg, entwickele man damit auch die Stadtbücherei an sich weiter zur „Bibliothek der Dinge.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon