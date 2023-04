Warum es in dieser Woche im HSK besonders viel blitzt

Hochsauerlandkreis. Notorische Raser müssen in dieser Woche aufpassen. Die Polizei macht Jagd auf Temposünder. Auch im Hochsauerlandkreis.

In dieser Woche wird die Polizei in NRW vermehrt blitzen. An diesen Stellen müssen Autofahrer mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Zu schnelles Fahren ist eine häufige Unfallursache. Trotzdem erwischt die Polizei immer wieder Raser. In dieser Woche soll nun verstärkt kontrolliert werden.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Auch die Polizei im Hochsauerlandkreis, wird in diesen Tagen einen besonderen Schwerpunkt auf Geschwindigkeitskontrollen legen: „Wir nennen das hier aber tatsächlich nicht Blitzermarathon“, erklärt Polizeisprecherin Laura Burmann. Genaue Standorte möchte die Polizei im Hochsauerlandkreis jedoch nicht mitteilen: „Wir kontrollieren aber im ganzen Hochsauerlandkreis“, verrät die Polizeisprecherin. Autofahrerinnen und Autofahrer in NRW müssen daher vom 17. bis zum 21. April mit deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen der Polizei rechnen.

Europaweiter Blitzermarathon

Lesen Sie auch: Höhentief bringt Schneeflocken statt Sauerländer Frühling

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums beteiligt sich NRW nicht nur am europaweiten Blitzermarathon am Freitag (21. April), sondern kontrolliert in der ganzen Woche vermehrt. Auch an speziellen Unfallschwerpunkten werde die Polizei ihre Radargeräte gegen Raser und zur Verkehrserziehung einsetzen. Zuvor hatte „Auto Bild“ über die Aktion berichtet.Die Verkehrsaktion „Speedmarathon“ wird europaweit durchgeführt, wie das europäische Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ mitteilte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon