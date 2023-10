Warum Gaudio Bautista in Wulmeringhausen Musik machte

Wulmeringhausen. Hier spielt die Musik! Seit 125 Jahren gilt dieses Motto in Wulmeringhausen, wo ein Gastarbeiter damals den Musikverein gründete.

Mit einem kleinen Festakt, böhmischen Blasmusikklängen und einer stimmungsvollen Jubiläumsparty mit der Tanzband „Take Ten“ feierten die Musikfreunde aus Wulmeringhausen und Umgebung das 125-jährige Bestehen ihres Musikvereins in der Schützenhalle. Die war natürlich bis auf dem letzten Platz besetzt, wie der 1. Vorsitzende Lukas Göke in seiner Begrüßung mit Genugtuung feststellte.

Impressionen von der Jubiläumsfeier „125 Jahre Musikverein Wulmeringhausen“. Foto: Joachim Aue / WP

Viele Gastvereine gratulieren

So ließen es sich die Schützenbruderschaften aus Obersorpe, Brunskappel und Gevelinghausen sowie die Musikvereine aus Olsberg, Hirschberg und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr nicht nehmen, zum Jubiläum zu gratulieren und kräftig mit zu feiern. Wie schon bei den letzten Jubiläen, hielt der ehemalige Landtagsabgeordnete Hubert Kleff die Festansprache. Er erinnerte an das Jahr 1898, als der Italiener Gaudio Bautista als Gastarbeiter in das Bergmannsdorf kam und nach seiner Arbeit in der Grube Gottesgabe mit einigen Kollegen und Dorfbewohnern den Grundstein für den heutigen Musikverein legte. Hubert Kleff: „Dies war der Anfang für die kulturelle Zusammenarbeit in Europa.“

Sein Dank galt auch allen, die durch großes ehrenamtliches Engagement den Verein zu dem gemacht haben, was er heute ist: eine unverzichtbare Größe im Dorf und den Nachbarorten, die zur Steigerung der Lebensqualität ihren Beitrag leistet. Nicht zuletzt durch die Verbreitung von Frohsinn und Freude der 57 Musikerinnen und Musiker im Alter von 14 bis 63 Jahren unter der Leitung von Steffen Jungmann. Der 35-Jährige schwingt mittlerweile mit Begeisterung seit 18 Jahren den Taktstock. Und nicht nur das, der Vollblutmusiker komponiert auch selbst, aus seiner Feder stammte auch der Wulmerker Jubiläumsmarsch, der im Rahmen des Festakts uraufgeführt wurde. Daher gelte ihm, der bereits in der vierten Generation bei den „Wulmerkern“, wie sie früher immer genannt wurden, die Tuba bläst, der ganz besondere Dank.

Impressionen von der Jubiläumsfeier „125 Jahre Musikverein Wulmeringhausen“. Foto: Joachim Aue / WP

Hubert Kleff lobte außerdem die gute Jugendarbeit, die sich der Verein auf seine Fahne geschrieben habe, um den jungen Leuten eine vernünftige Freizeitgestaltung zu bieten. Ähnlich sah es auch der Vorsitzende Dr. Michael Schult aus Arnsberg, der die Glückwünsche des Volksmusikerbundes NRW überbrachte. Und Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer hob hervor, dass der Musikverein den Kontakt zu Assinghausen, Wiemeringhausen und Brunskappel besonders pflege. Auch weil viele Musikerinnen und Musiker aus diesen Nachbargemeinden mit viel Herzblut Mitglied bei den „Wulmerkern“ seit Jahren aktiv sind.

Das gilt auch für Silvia Büscher, Karin Wilmes, Marion Bothur, Annette Mimberg, Martin Kimmlinger, Joachim Seja, Burkhard Rüther, Stefan Schmidt, Eckhard Schulz, Michael Jungmann, Severin Lörwals und Gerhard Bartholomä, denen der 1. Vorsitzende Lukas Göke als langjährige tragende Säulen des Vereins eine Ehrenurkunde überreichte. Nach den Ehrungen präsentierte ein Ensemble aus Musikern mehrerer Vereine böhmische Blasmusik-Melodien, bevor die große Jubiläumsparty mit der Tanz- und Partyband „Take Ten“ aus Olsberg für Stimmung sorgte.

