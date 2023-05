Warum Marsberger Schüler so gerne Postkarten schreiben

Marsberg. Die Karten gehen an die USA oder die Philippinen und bewahren so den Charme der traditionellen Post im Zeitalter der digitalen Kommunikation.

Wer weiß, dass es in der Slowakei freilebende Braunbären gibt? Oder dass alle Kinder in Finnland Schwedisch in der Schule lernen, dass Queen Victoria von England (die Ur-Ur-Großmutter von Queen Elizabeth II.) nur das Fleisch von Hühnern einer besonderen Rasse gegessen hat?

All diese interessanten Fakten haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a der Sekundarschule nicht im Unterricht gelernt, sondern durch Postkarten erfahren, die in den vergangenen Wochen in der Sekundarschule angekommen sind. Die Klasse 6a zählt zu den weltweit 803.315 Postcrossern aus 209 Ländern.

Für jede versendete Karte kommt eine zurück

Postcrossing ist ein Postkartenprojekt, bei dem man Postkarten an zufällig ausgewählte Teilnehmer auf der ganzen Welt verschickt. Für jede versendete Postkarte bekommt man eine aus einem anderen Land zurück.

Und genau das machen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a momentan in fast jeder freien Minute: Postkarten schreiben. Die meisten Karten werden in englischer Sprache verfasst, was nach fast zwei Jahren Englischunterricht schon ziemlich gut klappt. Am Anfang war es ziemlich ungewohnt, Karten an fremde Menschen zu schreiben. Mittlerweile ist man schon geübt darin: Es wird über Hobbies, Lieblingsessen und natürlich auch über ihre Klasse und den Schulalltag berichtet.

Warten auf die Antwort

Schon über 30 Karten hat die Klasse 6a verfasst, doch davon sind noch nicht alle bei ihren Empfängern angekommen: Während zum Beispiel die Postkarten in die USA und nach Japan recht schnell ankamen, sind die Karten nach Tahiti, Neuseeland und zu den Philippinen bereits seit mehr als fünf Wochen unterwegs.

Die Empfänger der Postkarten haben nach der Registrierung der Karte die Möglichkeit, sich online bei den Verfassern zurückzumelden. So schrieb zum Beispiel Erin aus den USA, dass sie begeistert sei, welch kulturelle Vielfalt in der Klasse herrsche und Kei aus Japan war ganz entzückt von der Benjamin Blümchen Briefmarke, die auf seiner Postkarte klebte.

Nach dem Versenden der ersten Karten begann das Warten. Über eine Woche lang blieb der Briefkasten leer, doch mittlerweile durfte sich die 6a schon über 25 Postkarten freuen. Unter anderem kamen sie aus den USA, der Slowakei, Canada, Belgien, Finnland und Taiwan. Gemeinsam werden die Orte, aus denen die Karten verschickt wurden, auf der Weltkarte gesucht und markiert.

