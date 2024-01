Warum Pfarrerin Koppe-Bäumer es gern bunt mag

Hochsauerland. Zum Abschluss unserer Reihe „Auf ein Wort“ erklärt Pfarrerin Koppe-Bäumer, warum Vielfalt, Toleranz und Buntheit so wichtig sind.

Bunt gefällt mir besser als einfarbig. Gerade im Januar, wenn die Sonne selten scheint, sehne ich mich nach leuchtenden Farben. Und zwar wild durcheinander, so dass Bewegung und Wärme sichtbar werden. Das gibt mir Schwung.

Bunt wünsche ich es mir auch in anderen Zusammenhängen: in den Leitungsgremien der Kirchengemeinden, in den Räten der Städte und Gemeinden, in Schulkollegien und auf der Straße.

Auf ersten Blick wirkt Buntes manchmal durcheinander und nicht so übersichtlich. Nicht alles bleibt, wie es ist, weil die Farben sich mischen und immer wieder neue Eindrücke entstehen. Ich finde, das macht Leben reich. Dass nicht alles immer gleich geordnet ist, sondern neue Verbindungen entstehen, Interessierte sich finden, die ein Problem gemeinsam lösen, die danach wieder auseinandergehen und neue Partner und Partnerinnen für andere Prozesse suchen und finden.

Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer Foto: Kathrin Koppe-Bäumer

Dazu braucht es Meinungsvielfalt und die Bereitschaft, Bräuche, Auffassungen und Haltungen zu akzeptieren, auch wenn sie nicht meine sind. Zuhören hilft, das aufmerksame Beobachten unterstützt und Nachfragen, warum mein Gegenüber eine andere Meinung hat als ich. Welche Sorgen, welche Fragen, welche Erfahrungen bringen ihn oder sie dazu, so zu denken? Vielleicht gibt es Gemeinsames in unseren Beweggründen und wir ziehen nur unterschiedliche Schlüsse daraus? Es lohnt sich, solch tiefere Schichten zu erforschen und dadurch einander besser zu verstehen. So kann Vertrauen entstehen und das Gegenüber braucht nicht zu einem Gegner zu werden. Das brauchen wir in unserer Gesellschaft, in der Gegensätze sich scheinbar unversöhnbar gegenüberstehen.

Respekt und Vertrauensbildung

Respekt und Vertrauensbildung brauchen wir in unseren Schulen, wo Kinder und Jugendliche aus vielen Nationen zusammen lernen. Das brauchen wir in unseren Städten, in unseren Kirchengemeinden, in unseren Betrieben und Nachbarschaften, Vereinen und Familien. Das Jahr 2024 ist noch jung. Es wird viele Gelegenheiten geben, offen und vertrauensvoll, respekt- und hoffnungsvoll aufeinander zuzugehen und zusammen das Leben in unserer Region zu gestalten.

Suchen Sie nach Buntem und lassen sie sich davon zu Leben in Vielfalt ermutigen. Das wünscht Ihnen Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer, evangelischen Regionalpfarrerin in Olsberg-Bestwig, Brilon und Marsberg

