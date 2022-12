Warum sich Brilons Waldfee Zoe Tilly Arbeitskleidung wünscht

Brilon. Einmal Waldfee sein! Das Bewerbungsverfahren ist eröffnet. Amtsinhaberin Zoe Tilly verrät, warum sie neben dem Kleid gern eine Arbeitskluft hätte.

Einmal im Leben Waldfee sein! Für Zoe Tilly ist damit ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. „Ich kann mich noch gut an die erste Waldfee erinnern. Ich habe sie förmlich angehimmelt“, sagt die sympathische junge Frau, die seit Oktober 2020 das grüne Blätterkleid mit dem markanten Feenhut trägt. Wegen Corona und den damit verbundenen Einschränkungen war die Amtszeit der 22-Jährigen etwas anders als sonst: „Ich bin aktuell länger Waldfee als Lehrling bei Egger“, schmunzelt Zoe Tilly, die dort eine Ausbildung im Bereich Marketing macht und bald beendet. „Corona hat mir die Amtszeit nicht vermiest. Klar, ich wäre gerne Waldfee bei den großen Hansetagen in Brilon gewesen. Und weite Reisen sind auch weggefallen. Aber dafür hatte ich mehr Zeit für kleinere Veranstaltungen.“

Unterwegs in Briloner Gärten: Waldfee Zoe Tilly ist die 17. Briloner Symbolfigur. Foto: Monika Wiegelmann / wp

Und die haben es Zoe besonders angetan. „Ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch weniger als Symbolfigur wahrgenommen wurde und stattdessen nahbarer war. Ich war häufig in Kindergärten oder in Senioreneinrichtungen. Das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Dabei habe ich gemerkt, dass die Waldfee zum Beispiel bei Kindern auch eine Vorbildfunktion einnehmen kann. Die Kleinen müssen die nächste Generation Wald hegen und pflegen. Und wenn sie mit der Waldfee den Lebensraum Wald erkunden und wertzuschätzen lernen, dann ist das eine Aktion, die nicht gleich in der Zeitung steht, die aber umso wichtiger ist.“

Nicht für den eigenen Profit

Waldfee sein – das hat für Zoe Tilly auch nie etwas mit persönlicher Eitelkeit oder dem Wunsch nach Rampenlicht zu tun gehabt. „Waldfee – das muss man gerne machen, aber nicht für den eigenen Profit oder das Ego. Man muss sich immer bewusst machen, dass man die Stadt Brilon nach außen repräsentiert. Man muss damit umgehen können, im Mittelpunkt zu stehen, man muss positive Vibes versprühen und man muss auch damit leben können, dass nicht jeder beim Anblick der Waldfee gleich in Verzückung gerät.“

Bewerbungen ab sofort möglich Wer neue Briloner Waldfee werden möchte (18 bis 27 Jahre alt), kann sich ab sofort bewerben bei der „Waldfeen-Beauftragten“ Annette Walter von der BWT unter a.walter@brilon.de oder unter 02961 969921.



Die neue Symbolfigur wird am 23. April 2023 im Rahmen von „Brilon blüht auf“ vorgestellt.

Die WP war Anfang des neuen Jahrtausends eine der Geburtshelferinnen der Waldfee. Gemeinsam mit einer Handvoll damals frisch in den Rat gewählten Nachwuchs-Kommunalpolitikern wurde das Konzept für die künftige Briloner Symbolfigur ausgearbeitet, mit Touristikern und Sponsoren ausgefeilt und letztlich vom Rat abgesegnet.

Aber streng genommen tun das ja doch alle. „Auf einer Messe in Neuss habe ich erfahren, dass man die Waldfee gleich mit Brilon in Verbindung bringt. Und dass das Sauerland für viele ein beliebtes Naherholungsgebiet ist. Hat man dann noch die Waldfee im persönlichen Gespräch kennengelernt, dann verbindet das noch mal auf eine ganz andere Art mit dem Urlaubsort.“

Die Waldfee ist ein „Key Visual“

Zoe Tilly als Marketingfachfrau ist fest davon überzeugt, dass die Figur der Waldfee nach wie vor ein „Key-Visual“ ist, ein Schlüsselbild, das man sofort mit Brilon assoziiert. Im Vokabular der Marketingfachleute würde man sagen, sie hat eine UAP – ein Unique Advertising Proposition. Es bedeutet, dass sie sich von anderen Mitbewerbern durch ihre Außenwirkung abhebt und ein Alleinstellungsmerkmal hat. Trotzdem muss auch die Waldfee stets up to date bleiben. „Ich habe auf der Internetseite das Waldfeen-Tagebuch geführt. Ich glaube aber auch, dass die Waldfee in den sozialen Netzwerken wie facebook oder instagram noch präsenter sein könnte. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil dort schnelle Reaktionen erwartet werden. Aber ich bin ja letztlich eine Repräsentantin der Stadt und kann nicht einfach so in deren Namen schreiben bzw. reagieren. Das bedarf der Absprachen.“

Waldfee Zoe Tilly 2022 bei den Meilertagen in Hoppecke. Foto: WP

Was sollte die neue Waldfee mitbringen? Dass sie die Sauerländer DNA kennt, lebt und verinnerlicht, ist selbstverständlich. „Sie sollte eine gewisse Selbstständigkeit haben, kommunikativ sein, gern auf Leute zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Zoe empfindet es daher auch nicht als abwertend, wenn sie von sich selbst behauptet, sie sei eine „Briloner Kartoffel“. Sie spielt u.a. Flöte im Tambourkorps der Feuerwehr und ist wie ihre Eltern eng mit dem Briloner Leben und den Vereinen verbunden. „In der Berufsschule in Dortmund werde ich oft etwas belächelt: Waldfee, Brauchtum, Heimat, Stadt repräsentieren. „Da stehe ich drüber. Das Sauerland hat Potenzial – nicht nur im Tourismus, auch in der Wirtschaft und beim menschlichen Zusammenhalt. Wir müssen uns nicht verstecken und dürfen sehr wohl selbstbewusst auftreten.“

Waldfee ist und bleibt weiblich

Zoe Tilly ist gern Waldfee. „Das mit den Terminen ist gar nicht so wild und auch nicht so viel. Mein Freund engagiert sich bei der Feuerwehr. Und so wie ich wegen meiner Waldfee-Termine ab und zu mal weg muss, hat er halt seine Feuerwehr-Sachen. Ich habe dadurch nichts anderes vernachlässigen müssen; das Amt ließ sich prima in meinem Leben unterbringen.“ Dass sie seltener mit ihrem Vornamen und stattdessen nur mit ihrem Titel angesprochen wurde („Möchte die Waldfee auch etwas trinken?“), sei anfangs etwas ungewohnt gewesen. Aber daran habe sie sich gewöhnt. Und dass die Waldfee bei aller Gender-Diskussion weiblich bleibt, ist für Zoe auch keine Frage. Schließlich gehen die Briloner Männer ja auch ohne Frauen zur Schnade und einen männlichen Repräsentanten haben sie schon durch den Bürgermeister. Also Gleichstand.

Eines würde sich Zoe aber für die künftigen Waldfeen wünschen: „Das Outfit ist unbeschreiblich schön und repräsentativ. Man bräuchte aber wie im Film ,Aschenbrödel’ neben dem rauschenden Kleid auch noch ein handfestes Outfit - eine Art Waldfeen-Working-Suit. Denn eine Waldpflanzaktion im langen Kleid – ist weniger feenhaft. „Ich finde, als Waldfee darf man auch mal zupacken dürfen.“

