Das Oversum als heimliches Wahrzeichen von Winterberg: In den Ferien gibt es in Winterberg viel zu erleben.

Freizeit Was Familien in den Osterferien in Winterberg erleben können

Winterberg. Raus aus dem Alltag, rein in die Ferien mit spannenden Abenteuern und jeder Menge Spaß für die Familie: In Winterberg wird extrem viel geboten.

Mit spannenden Abenteuern, ein wenig Nervenkitzel und Spaß für die ganze Familie. Dieses Rund-um-sorglos-Ferienpaket gibt es – und zwar in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg für Gäste und Einheimische gleichermaßen. Die Ferien-Experten der Winterberg Touristik und Wirtschaft haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und ein fantastisches Ferien-Programm bis 16. April zusammengebastelt. Höhepunkt ist neben vielen anderen Angeboten natürlich die Ostereier-Suche. Und die findet gleich dreimal statt: Im Fort Fun Abenteuerland am 9. und 10. April sowie ebenfalls am 9. April am Homberg in Züschen. Das komplette Programm steht auf der Webseite der Ferienwelt Winterberg und Hallenberg mit Download-Option unter www.winterberg.de/ferienprogramm!

„Im Wald der Kobolde“, Baumpflanz-Aktion, Kino, Erlebnis-Wanderungen und mehr

Osterferien? Das heißt Familienzeit! „Wir haben ganz viel Vielfalt für die ganze Familie in das Ferienprogramm gepackt. Es locken zum Beispiel abenteuerliche Fackelwanderungen durch das Skigebiet oder auch spannende Klimaerlebnis-Wanderungen. Diese können wunderbar verbunden werden mit unserer Baumpflanz-Aktion. Es ist doch wunderbar, einen eigenen Baum zu pflanzen und so neben dem Ferienspaß auch ganz leicht etwas für das Klima tun“, sagt Susanne Kleinsorge von der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. Raus in die Natur heißt es auch bei der Erlebnis-Tour „Im Wald der Kobolde“. Junge Detektive begeben sich dabei auf die Spuren der Kobolde mitsamt Kreativwerkstatt. Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, lockt das Filmtheater Winterberg zum Kinder-Kino. Über die Leinwand flimmern die Streifen „Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer“, „Der Gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch“ und „TKKG“.

Aktivmuseum im „LEbertiGO“ und Hasen kreieren mit dem Ranger

„Schön ist, dass unser Ferienprogramm sowohl für Gäste, aber auch für unsere Einheimischen konzipiert ist. Schließlich möchten wir auch die Familien vor Ort begeistern. Das Programm zeigt wieder einmal, dass wir ganzjährig für alle Generationen und für jedes Wetter ein tolles Angebot haben und sehr gut aufgestellt sind“, freut sich Susanne Kleinsorge. Zu diesem Angebot gehört auch das Aktivmuseum „LEbertiGO“ am Eschenberg in Niedersfeld. Dort steigt in den Osterferien der Kreativ-Wettbewerb „Wer baut die schönste Schanze?“ mit tollen Preisen für die Teilnehmer. Auch die Ranger Südwestfalen suchen bei ihrer Osteraktion im Hallenberger Kump kreative, junge Köpfe, die aus Hasenrohlingen kleine Kunstwerke zaubern.

Wer mal einen Blick hinter die Kulissen einer berühmten Bob- und Rodelbahn werfen möchte, ist bei der Führung für Kinder in der Veltins-EisArena genau richtig. Wie wird die Bobbahn vereist? Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht ein Bob und welche Kleidung tragen die Kufen-Sportler eigentlich beim Wettkampf? Diese und viele weitere Fragen werden beantwortet. Die Eröffnung des Familienwanderweges „Muffeltrail“ in Züschen rundet das attraktive Osterferien-Programm ab.

Alle Angebote gibt es online, als Download und gedruckt

Detaillierte Informationen zu allen Angeboten mitsamt Kontaktdaten und Anmeldefristen finden interessierte Einheimische und Gäste auf der Webseite der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg unter www.winterberg.de/ferienprogramm. Dort steht auch ein Download zur Verfügung. „Wir bedienen damit das zunehmend digitale Nutzerverhalten der Gäste und Einheimischen, die überwiegend über mobile Endgeräte nach den Angeboten suchen“, erklärt Susanne Kleinsorge. Zudem steht das Team der Tourist-Information gerne bei Fragen zur Verfügung mit wertvollen Tipps und Hinweisen. Und jetzt? Nichts wie los und auf eine außergewöhnliche Entdeckungsreise gehen!

