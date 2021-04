Was Friedrich Merz im Josefsheim in Bigge zu Corona sagt

Friedrich Merz hat sich im Josefsheim in Bigge über die Arbeit in Betreuungseinrichtungen unter Corona-Bedingungen informiert.

Friedrich Merz, Bewerber für das Bundestagsdirektmandat im Hochsauerlandkreis, hat sich im Josefsheim in Bigge über die Arbeit in Betreuungseinrichtungen unter Corona-Bedingungen informiert. Die Impfquote der mehr als 10.000 Mitarbeiter des Trägers Josefs-Gesellschaft an seinen rund 80 Standorten liegt inzwischen bei rund 90 Prozent.

„Ich habe allergrößten Respekt vor den Menschen, die hier leben oder arbeiten und ausbilden“, sagte der Christdemokrat. „Der Besuch hat mich angesichts der Schicksale unter den Bewohnern demütig gemacht.

Vier Corona-Todesopfer in Bigge

Auch die Corona-Pandemie hat das Josefsheim hart getroffen, es gab sogar vier Todesfälle. Wochenlang grassierte das Virus in der Einrichtung.

Das zeigt: Wir müssen weiter vorsichtig sein und gerade solche Einrichtungen besonders in den Blick nehmen, wenn es um den Schutz von Schwächeren geht, der hier jeden Tag gelebt wird.“