Medebach. Bei der Kinderfeuerwehr Medebach wissen schon die Kleinen, was es bedeutet, Feuerwehrmann oder -frau zu sein. Die Warteliste ist lang.

Kinderfeuerwehr – das klingt irgendwie nach viel Spaß, spielerischem Brandschutz, Gemeinschaft und ein wenig nach „Tatütata“. Stimmt alles. Aber so ganz nebenbei wird in der Gruppe schon die Begeisterung fürs Retten, Löschen, Bergen und Schützen in den Kinderschuhen verankert. Der Löschzug der Feuerwehr Medebach hat als einer der ersten im Kreisgebiet die Chancen erkannt, die eine solche Gruppe zu bieten hat und 2017 eine eigene Abteilung für die Jüngsten gegründet. „Feuerdrachen Medebach“ heißen sie, wobei allerdings die Bezeichnung streng genommen gar nicht stimmt, denn die kleinen Drachen im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind im Großen und Ganzen sehr lieb und speien auch gar kein Feuer. Vielmehr wissen sie, wie man es löscht.

Auf der Warteliste stehen knapp 30 Bewerbe

„Wir treffen uns alle zwei Wochen mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr und dann gibt es ein abwechslungsreiches Angebot rund ums Spielen, Basteln, Malen, um Sport, Spannung und das gemeinsame Spaßhaben“, sagt Jana Just. Die 24-jährige Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Medebach ist seit ihrem 16. Lebensjahr Feuerwehrfrau, ihr Vater war Löschzugführer und sie leitet die Kinderwehr seit eineinhalb Jahren gemeinsam mit Marie-Kristin Mähler. Eine eigene Ausbildung zur Kinderfeuerwehrwartin braucht man nicht – ein Lehrgang zur Jugendgruppenleiterin, die Erfahrungen als Feuerwehrfrau und eine Stellvertreterin, die Erzieherin ist – all das ist das beste Rüstzeug für diese Aufgabe.

Lesen Sie auch

14 Kinder – sowohl Jungen wie Mädchen – gehören zu der jüngsten Medebacher Truppe. Und auf der Warteliste der kleinen „Drachen“ stehen knapp 30 Bewerber. „Mehr schaffen wir aus logistischen Gründen nicht. Wir sind auch schon mal unterwegs, machen Ausflüge oder besuchen ein Feuerwehrzentrum und brauchen dafür auch das Mannschaftstransportfahrzeug. Und da die Löschgruppe in Oberschledorn auch eine Kinderfeuerwehr hat und das Fahrzeug hin und wieder benötigt, finden die Übungsnachmittage zeitversetzt statt, damit wir uns nicht in die Quere kommen“, sagt Jana Just.

Kindern wird spielerisch der Umgang mit Gefahren des Feuers vermittelt

Mal machen die kleinen Feuerwehrleute eine Planwagenfahrt, mal haben sie Drehleiter-Dienst, messen sich in einer Oster-Rallye, lernen Fahrzeuge und Geräte kennen oder versuchen sich im Ziel-Dosenschießen mit der Wasser-Kübelspritze. Im Winter gibt es auch durchaus jede Menge Theorie. Es geht um Brandschutz und den Kindern wird spielerisch der Umgang mit den Gefahren des Feuers und der richtige Umgang mit Löschmitteln vermittelt. Und es geht um soziale Kompetenz. „Die Kinder lernen sehr früh und schnell, dass Gemeinschaft großgeschrieben wird und dass man sich aufeinander verlassen können muss. Das ist nicht zuletzt später bei Einsätzen ganz wichtig“, sagt Jana Just.

Ab dem zehnten, spätestens ab dem zwölften Lebensjahr wechseln die Kinderfeuerwehrleute in die Jugendfeuerwehr und danach in den aktiven Einsatzdienst. Dort gibt es dann auch die Uniform. „Es gibt einige, die nach der Kinderfeuerwehr aufhören. Aber die meisten machen weiter.“ Es sind ja schließlich die Helfer/innen und Retter/innen von morgen. Und was ist so toll am Feuerwehrfrau-Dasein? Mia Rosenau: „Ich gehe gerne zur Kinderfeuerwehr weil es mir Spaß macht und weil ich viel über die Feuerwehr lernen kann.“ Na bitte!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon