Was Schützenvereine tun, geht über das Feiern hinaus

Hochsauerlandkreis. Die Schützenbruderschaft Madfeld stellt sich im WP-Vereinspass vor und schnell ist klar: Hinter dem Verein steckt mehr als nur das Schützenfest.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. Vereine, die bisher noch nicht kontaktiert wurden und sich gerne in der Westfalenpost vorstellen wollen, können sich an brilon@westfalenpost.de wenden. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Die Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld 1853 e.V.

Mit dem Karneval richtet die Bruderschaft ein Event für alle aus. Foto: Verein / WP

Der Verein setzt sich für die Dorfgemeinschaft ein. Foto: Verein

Wie viele junge Menschen sind ca. in Ihrem Verein?

Nicolas Amen, 2. Vorsitzender der Schützenbruderschaft: 184 junge Menschen zwischen 21 und 39 Jahren sind in unserem Verein.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Die Gründung erfolgte bereits im Jahre 1853. Wesentliche Aufgaben sind nach wie vor die Pflege des Brauchtums, die Förderung des Gemeinschaftsgeistes und die Heimatpflege.

Was macht Ihren Verein aus und wie würden Sie Ihren Verein beschreiben?

Besonders spannend ist unsere Aufgabe, die traditionellen Werte des Schützenwesens mit dem modernen Lebensstil zu verknüpfen, um dadurch weiterhin eine zentrale Säule der Dorfgemeinschaft zu sein.

Wie oft trifft sich der Verein?

Die Vorstandssitzungen finden monatlich statt. Zudem finden fast wöchentlich Arbeitseinsätze zur Instandhaltung und Renovierung der vereinseigenen Schützenhalle oder zur Vorbereitung der Feste statt.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Die Schützenbruderschaft richtet mit dem Karneval und dem Schützenfest zwei wesentliche Veranstaltungen im Madfelder Jahreskalender aus, die an alle Altersgruppen gerichtet sind. Hinzu kommen mit dem Kinder- und Jungschützenfest sowie dem Seniorennachmittag auch zielgruppenorientierte Aktionen.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Durch die Teilnahme an den Arbeitseinsätzen, insbesondere vor den großen Festen, können die Mitglieder aktiv an der Gestaltung und Organisation dieser Jahreshöhepunkte mitwirken. Oftmals wird damit der Grundstein eines jahrzehntelangen Engagements für das Dorfleben gelegt.

Vereinspass:

Vorsitzender/Ansprechpartner: Hubertus Frese, 1. Vorsitzender

Anschrift: Friedhofstraße 1a, 59929 Brilon-Madfeld

Homepage: www.schuetzen-madfeld.de

Facebook: Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld https://www.facebook.com/schuetzenmadfeld1

Instagram: schuetzen_madfeld

Ansprechpartner: Nicolas Amen, 0170/3486893, nicolas.amen@schuetzen-madfeld.de

Mitgliederzahl: 523

Mitgliedsbeitrag: 15 Euro pro Jahr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon