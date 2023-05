Ukraine-Koordinatorin Svitlana May verteilt Spenden in Lwiw. Dort ist sie für einen Hilfseinsatz hingereist.

Ukraine-Krieg Was Svitlana May aus Medebach in der Ukraine erlebt hat

Seit Beginn des Krieges setzt sich Svitlana May für die Ukraine ein. Jetzt ist sie selbst nach Lwiw gefahren, um zu helfen. Was sie erzählt.

Medebach. Svitlana May engagiert sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs für das Land, das von Russlands Präsident Wladimir Putin angegriffen worden ist – aus ihrer persönlichen Verbindung zu ihrer Heimat. Seit Kriegsbeginn hat sie schon zahlreiche Hilfsinitiativen organisiert. Im April besucht sie die Stadt Lwiw in der Ukraine mit einer Spendenlieferung aus der Region des Hochsauerlandkreises. Dort verteilt sie auch selbst die gespendeten Waren an die hilfsbedürftigen Menschen vor Ort.

Dank an die Medebacher weitergeben - Spenden stärken die müden Menschen

Svitlana May besuchte mehrere Reha-Stätten und Unterkünfte für die verletzten und traumatisierten Soldaten. Auch Heime, in denen zur Zeit geflüchtete alte Menschen und Kinder aus der Ostukraine leben. „In persönlichen Gesprächen bedankten sich alle für die bislang erbrachte Unterstützung in Form der gelieferten Sachspenden. Es ist mir sehr wichtig, dieses hier zu betonen und den großen Dank an die Spender und Helfer weiterzugeben“, sagt Svitlana May.

Männer, Frauen und Kinder wollen ihre Heimat in der Ukraine nicht verlassen

Sie spricht dort mit vielen Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollen und die den Krieg dort aushalten. „Diese Männer, Frauen und Kinder haben sich nicht aus dem Kriegsgebiet zurückgezogen und den Weg der Flucht angetreten. Diese Bürger wollen weiter in ihrer Umgebung bleiben und dort das Leben aufrechterhalten. Sie versorgen außerdem, so gut wie sie können, die Soldaten mit notwendigem Essen und Trinken.“ Noch bestehe für alle Betroffenen keine Aussicht auf ein schnelles Ende des Krieges. Svitlana May: „Jeder neue Tag bringt mehr Leid und Zerstörung. Es fallen weiterhin Bomben in bewohnten Dörfern und Städten der Ukraine. Die Menschen stehen auf der Straße vor ihren zerstörten Häusern. Sie sind müde geworden, aber sie werden nicht aufgeben.“

Im Westen der Ukraine kommen täglich weitere Geflüchtete mit ihren Habseligkeiten aus den östlichen Kriegsgebieten an und suchen eine Bleibe. „Auch so ein Reha-Zentrum mit Bewohnern aus dem Krieg heimgekehrter Soldaten habe ich besucht. Die Menschen sind herzlich und dankbar und sie sind oft durch lebensbedrohliche Alltagssituationen in einem psychisch angespannten Zustand“, so May.

Die ukrainische Kultur soll weiterleben

„In einem Pflegeheim für alte Menschen ist mir besonders aufgefallen, wie diese Senioren trotz allen Leids über ihre Heimat, die Ukraine, Lieder anstimmten. Seit dem Krieg singen sie mehr als vorher ukrainische Volkslieder von der Freiheit“, schildert die Medebacherin. „Die Liebe zur Heimat wurde den Ukrainern in die Wiege gelegt, es ist einfach das Gefühl der Verbundenheit mit ihrem Land.“ Volkstänze und Gesänge seien laut May ein Ausdruck davon, dass die Menschen über den Krieg hinaus ihre freie Lebensart und die eigene Kultur erhalten möchten. Die von Hand gestickten Hemden der Sänger und die kunstvoll bestickten farbigen Kleider der Frauen zeugen von der Liebe zu ihrem Land.

Svitlana May mit dem Chor im Heim für Kriegsopfer – dort gibt er ein Konzert für die Bewohner und Besucher. Foto: Privat

Die Kinderheime nehmen Svitlana May bei ihrem Besuch besonders mit. „Ein sehr trauriges Bild, da doch einige Kinder ohne Vater und Mutter dort leben müssen. Dieses hat mich doch sehr berührt, aber zugleich auch motiviert, weiter zu helfen“, betont sie. Alle Reha- und Pflegeheime sind weiterhin auf Unterstützung angewiesen, um die Menschen mit den Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. „Die Menschen schätzen unsere Hilfe sehr und benötigen auch weiterhin medizinische und sonstige Unterstützung.“

Medebacherin bittet um weitere Spenden für die Menschen im Krieg

Aktuell werden Sachspenden in Form von haltbaren Lebensmitteln und Kleidung in unserer Annahmestelle 59964 Medebach, Österstrasse 4, entgegengenommen. „Es fehlt momentan aber leider auch an finanziellen Mitteln, um die notwendigen Transporte in das Kriegsgebiet durchführen zu können“, so May. Deshalb bittet sie nochmals um weitere Unterstützung.

Aller Spender haben die Möglichkeit auch eine Dauerspende in festgelegten zeitlichen Abständen einzurichten. Ab einem Gesamtbetrag von 300,00 Euro stellt die Hansestadt Medebach eine Spendenquittung aus. „Wünschenswert wäre eine regelmäßige Unterstützung für die Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollen oder können. Es geht auch um das ukrainische Volk und die Erhaltung ihrer Kultur in der Welt“, betont May. Und weiter: „Ich bedanke mich hiermit nochmals für alle Spenden und Hilfsgüter, die wir bislang an die kriegserschütterten und hilfsbedürftigen Menschen weiterleiten konnten.“

Wer spenden möchte, kann dies auf dem folgenden Konto tun:

Empfänger: Stadt Medebach

IBAN: DE65 4165 1770 0000 0476 05

