Wer gerne schwimmt oder Action am Wasser erleben will, kann das auch im Sauerland: Der Möhnesee, der Twistesee (im Bild) und vor allem der Diemelsee bieten viele Möglichkeiten zum Wasserspaß.

Freizeittipp Wasserratten aufgepasst: Familientipps für Sauerländer Seen

Hochsauerlandkreis. Wer Urlaub am Wasser liebt, wird auch im Sauerland glücklich. Am Diemel- und Möhnesee ist richtig was los. Hier gibt’s die besten Tipps.

Um Spaß am Wasser zu haben, braucht es nicht unbedingt das Meer. Selbst im Sauerland, der Bergregion in NRW, gibt es für Wasserratten zahlreiche Möglichkeiten, sich im kühlen Nass abzukühlen oder die Wellen zu beobachten. Die Westfalenpost zeigt in dieser Ferienwoche einige Tipps:

Der Möhnesee ist beliebtes Ausflugsziel in der Region. Foto: WP

Der Möhnesee

Rund um den Möhnesee lässt sich einiges entdecken. Während die Gastronomie mit wassernahen Außenterrassen zum Verweilen einlädt, kann die Staumauer am Möhnesee als Hauptattraktion der Stadt besucht werden. 650 Meter lang und 40 Meter hoch erstreckt er sich an der Talsperre. Führungen werden vom Ruhrverband angeboten, Infos dazu unter 02924 970411.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Beliebtes Ausflugsziel: Der Möhneseeturm oberhalb des Südufers des gleichnamigen Sees im Naturpark Arnsberger Wald. Foto: Elmar Redemann / WP

Wer näher am Wasser sein möchte, kann eine der angebotenen Schifffahrten machen. Fährverkehr über den Möhnesee mit dem Katamaran MS Möhnesee sind für bis zu 600 Personen möglich und werden jeden Tag stündlich, 11 Uhr bis 16 Uhr (letzte Abfahrt ab Sperrmauer) angeboten. Die Touren können direkt auf dem Boot gelöst werden, es gibt Familienkarten für eine große Tour. Das Bordbuffet bietet neben Frühstück auch herzhafte Leckereien. Detaillierte Infos gibt es unter www.moehneseeschifffahrt.de

Lesen Sie auch:Briloner Kinder entdecken die Welt von Biene Maja und Co.

Der Möhnesee ist die größte Talsperre im Sauerland. Eine der zwei offiziellen Badestellen ist das Strandbad Delecke am nördlichen Ufer. Es gibt eine große Liegewiese mit Bäumen und direkt am Wasser einen Sandstrand, wo Kinder buddeln können. Besucher können den Blick auf den See und das gegenüberliegende Ufer genießen. Bei dem im Rahmen der Regionale 2013 entstandenen Seepark handelt es sich um ein Park ähnliches Gelände mit Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten. Es gibt eine Seetreppe, eine öffentliche Badestelle, sowie großzügige Liege- und Aufenthaltsbereiche. Das Uferlos-Strandbad in Möhnesee-Wamel überzeugt mit weißem Sand, Spiel- und Liegewiese und Strandkörben.

Der Diemelsee bei Marsberg bietet nicht nur Schwimmmöglichkeiten, auch Taucher kommen auf ihre Kosten. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Diemelsee

Der Diemelsee bietet mitunter ganz schön viel Action für Besucher. Seerundfahrten können beim Anleger in Helminghausen mit der MS Muffert gebucht werden, die nimmt auch Hunde und Fahrräder mit. Eine Rundfahrt dauert gut eine Stunde. Wer es etwas kleiner mag, kann Tret-, Ruder- oder Elektroboote mieten. (Kirchstr., Parkplatz Strandbad, Diemelsee-Helminghausen). Infos dazu gibt es unter www.seerundfahrten-diemelsee.de. Mit einem eigenen Segelboot sind Turns auf dem See erlaubt, beim Strandbad Heringhausen können die Boote zu Wasser gelassen werden.

Lesen Sie auch: Herrliche Fotos von Fohlenschau auf Briloner Reiterhof

Action bietet das Stand-up-Paddling. Am SUP Club Paderborn werden aufblasbare Boards vermietet und Kurse angeboten. Infos dazu unter www.supclubpaderborn.de. In der ausgewiesenen Taucherbucht zwischen Staumauer und Heringhausen kann bis zu 30 Meter tief getaucht werden. Genehmigungen sind nicht notwendig. Kontakt zur DLRG Ortsgruppe Bad Arolsen gibt es hier: 05691 91566

Entspannen können Besucher aber auch am Strandbad Heringhausen und Seebrücke/Hohes Rad. Badevergnügen gibt es mit Großrutsche, Grillplätzen, Spielplätzen und Strandcafés.

Lesen Sie auch: Karriere bei Borbet: Sarah Grundmann leitet Lehrwerkstatt

Twistesee

Der Twistesee bei Bad Arolsen stellt sich als „Eldorado für Angler, Wanderer, Naturfreunde, Lauf- und Wassersportler mit attraktiven Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten“ vor. Hier kann man ebenfalls viel Action und Erholung erleben. Der Cable Park Twistesee bietet eine Wasserski- und Wakeboardanlage. Es gibt eine 9 - Loch Golfanlage oberhalb des Twistesees mit einem großzügig angelegten Trainingsareal.Das Strandbad „Kleine Reise“ wurde 2015 neu gestaltet, hier sitzt das DLRG und ein Bootsverleih. Ein Seerundweg der rund 7 Kilometer lang ist und im Bereich Vorstau und Westseite bis einschließlich Staudamm durchgehend asphaltiert und autofrei ist, bietet Möglichkeiten zur Bewegung. Mehr Infos gibt es unter www.twistesee.de/aktivitaeten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon