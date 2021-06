Wasserverband Hochsauerland: Wichtiges Versorgungsprojekt

Winterberg/Medebach/Hallenberg. Der Wasserverband Hochsauerland startet ein wichtiges Projekt für die Versorgung mit Trinkwasser im Bereich von mehreren Kommunen im HSK.

Für den Wasserverband Hochsauerland (WVH) ist es eines der größten Projekte in der Verbandsgeschichte - für die Bürger in Schmallenberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg ist es ein Plus an Versorgungssicherheit mit dem Lebensmittel Trinkwasser. In den nächsten Tagen beginnen die Arbeiten am „Südlichen Lückenschluss“: Eine neue Transportleitung für Trinkwasser wird den Hochbehälter Robbecke bei Bad Fredeburg mit dem Hochbehälter Astenturm bei Altastenberg verbinden.

Südlicher Lückenschluss

15,5 Kilometer lang soll die neue Transportleitung werden – und damit das bislang 122 Kilometer lange Verbundnetz des WVH mit acht Hochbehältern, mehreren Pumpstationen sowie die für den Leitungsbetrieb erforderlichen Mess- und Übergabeschächte ergänzen. „Das Verbundnetz sichert auf der Strecke von Sundern bis Hallenberg und Medebach die Trinkwasserversorgung ab“, erläutert Björn Graw von der Hochsauerlandwasser GmbH (HSW). Die HSW ist Betriebsführerin des Wasserverbands Hochsauerland. Graw: „Der Südliche Lückenschluss dient zur Härtung und Absicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung.“

Gesamtkosten: Fünf Millionen Euro

Insbesondere die höher gelegenen Verbandskommunen – also die Städte Schmallenberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg – werden von dem Großprojekt profitieren. Rund 5,0 Millionen Euro Gesamtkosten wird das Projekt des Wasserverbands Hochsauerland kosten. Ein Teil davon kann aus Fördermitteln getragen werden, die aus dem Konjunkturpaket für „Maßnahmen im Bereich der Wassersicherstellung“ der Bundesregierung stammen. Neben dem reinen Leitungsbau gehören auch der Neubau des Hochbehälters Hubertusstein bei Nordenau sowie der Pumpstation Inderlenne am Ausgang des Nesselbachtals zum Projekt.

Bauarbeiten starten am 7. Juni

In einem ersten Schritt sollen ab Montag, 7. Juni, rund 8,2 Kilometer duktile Gussleitung verlegt werden – vom Wanderparkplatz Lengenbeck bis zum Hochbehälter Astenturm. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober; das ausführende Bauunternehmen (Bauunternehmung Knoche aus Dorlar) will die Beeinträchtigungen für die Nutzer der anliegenden Wanderwege im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge so gering wie möglich halten. Dennoch kann es im Bereich zwischen dem Wanderparkplatz Lengenbeck und dem Skiverleih Hanses in Altastenberg zu zeitweisen Einschränkungen auf den Wanderwegen kommen. Auch der Wanderparkplatz Lengenbeck ist nur teilweise nutzbar.

