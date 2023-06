Wasserverlust im Naturbad Hallenberg bleibt rätselhaft

Hallenberg. An der Folie liegt es nicht. Am Naturbad Hallenberg geht die Ursachenforschung für die Wasserverluste weiter.

Der Grund für den Wasserverlust im Naturbad ist weiterhin noch nicht gefunden worden. Das teilte Hallenbergs Bürgermeister Enrico Eppner auf der jüngsten Ratssitzung in Hallenberg mit. Probleme an den Folien können mittlerweile ausgeschlossen werden. In der kommenden Woche wird die gesamte Verrohrung erneut untersucht und das hintere Becken versuchsweise befüllt.

Dach samt PV-Anlage

Eppner teilte außerdem mit, dass aus diesem Grund der Bau eines neuen Daches samt PV-Anlage über den Funktionsgebäuden zwar zurückgestellt, aber weiterverfolgt würde in der Hoffnung, dass im nächsten Jahr das Naturbad wieder voll funktionsfähig sein werde. Als Alternative bleibt in diesem Sommer das Hallenbad geöffnet und wird mit einer Außen-Liegewiese kombiniert.

Gute Nachrichten gibt es aus der Grundschule: Für die Ende des Monats ausscheidende Rektorin Bibiana Nissen ist ein Nachfolger gefunden: Ihre Stelle übernimmt Frank Föhrer aus Medebach, der bisher die Grundschule Niedersfeld leitet.

