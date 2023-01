Kontra Weg in die Unfreiheit

Erst Corona, dann der Angriffskrieg auf die Ukraine und jetzt das flegelhafte Verhalten von aggressiven Jungmännern: Jedes Argument, und sei es noch so absurd, wird von den Böllerverbots-Befürwortern mittlerweile angeführt, um den eigenen Verbotsfetisch zu bedienen. Dabei verläuft der Großteil des Silvesterabends friedlich. Ein Verbot spielt den Tätern in die Hände. Die haben dann erreicht, was sie erreichen wollen: Eine unfreie Gesellschaft, die aus Angst vor Randale lieber klein beigibt, als den Verbrechern ihre Grenzen aufzuzeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon