Wegen Coronavirus: Typisierungsaktion in Hoppecke abgesagt

Hoppecke. Coronavirus: Große Typisierungsaktion der DKMS in Hoppecke fällt wegen Zahl der Erkrankungen aus. Wie es jetzt weitergeht.

Die Typisierungsaktion der DKMS, die im Rahmen eines Baby- und Kinderbasars für den 14. März in Hoppecke geplant war, wird wegen des Coronavirus abgesagt. Dies teilen sowohl die DKMS als auch Daniela Osthoff, Mitglied des Basar-Teams in Hoppecke, mit. Aufgrund der aktuellen Situation und der steigenden Zahl der Erkrankten habe man sich in einem langen Gespräch dazu entschieden, wie Daniela Osthoff in einer Mitteilung schreibt.

Typisierungsaktion für an Leukämieerkrankten Erlinghauser fällt aus

Am 14. März sollte während des Baby- und Kinderbasars in der Schützenhalle Hoppecke eine Typisierungsaktion für Heinz-Peter Ahshauer stattfinden. Der 62-Jährige Erlinghauser hat Leukämie und für eine Stammzellspende ist für ihn die einzige Überlebenschance. Wie berichtet, hatten sich bei der großangelegten Typisierungsaktion Ende Januar in Medebach für Katharina Schmidt und Florian Hellwig 2685 Menschen registrieren lassen. Insgesamt 180.000 Euro konnten als Geldspenden gesammelt werden. Ein riesiger Erfolg für alle an Blutkrebs erkrankten Menschen und die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) in Köln, der in Hoppecke wiederholt werden sollte.

Baby- und Kinderbasar wird nur verschoben

Während die Typisierungsaktion vorerst endgültig abgesagt ist, wird der Baby- und Kinderbasar auf den 9. Mai 2020, von 14.30 bis 17 Uhr, verschoben. Wie Daniela Osthoff auf Facebook schreibt, würden alle reservierten Tische bestehen bleiben, ebenso die Warteliste. Eine E-Mail an alle Beteiligten sei schon verschickt. Ob die Typisierungsaktion nachgeholt wird ist bisher unklar.