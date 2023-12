Weihnachten im HSK: In Winterberg Heiligabend Schnee möglich

Hochsauerlandkreis. Das Sauerland macht sich bereit für ein ungemütliches Weihnachtsfest: Sturm und Wolken dominieren das Wetter. Aber es kann auch Schnee fallen.

Durchweg sehr windige und häufig auch nasse Weihnachtstage erwartet das Sauerland. Dabei fällt am Freitag in Hochlagen noch etwas Schnee. Zum Wochenende wird es aber sehr mild und überall regnet es. Erst im Laufe des ersten Feiertages aus Norden etwas kälter und allmählich auch trocken. An Heiligabend überquert uns voraussichtlich eine Kaltfront und auf den Bergen fällt wieder etwas Schnee. Ob diese nasskalte Luft auch an den Feiertagen noch aktiv ist, ist unsicher. Insgesamt deutet sich aber bis zum Jahresende keine winterliche Entwicklung an. Auch in den höheren Lagen hält sich der Schnee meist nur kurzzeitig.

Das Wetter auf dem Berg:

Nach einem bereits ausgesprochen stürmischen Donnerstag lässt der Wind auch am Freitag nur wenig nach. In freien Lagen sind weiterhin schwere Sturmböen der Stärke 10 mit Böen von etwa 90 km/h möglich. Dazu ziehen kräftige Schauer über den Kahlen Asten hinweg. Sie fallen über den Tag meist als Schnee und es bildet sich eine nasse Schneedecke. Schon am Abend und in der Nacht zu Samstag steigt die Schneefallgrenze aber wieder an und die wenigen Zentimeter lösen sich wieder in die flüssige Form auf. Der Samstag ist dann von weiterhin viel Wind, dichten Wolken und zeitweise Regen geprägt. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf weiter an und abends liegen sie bereits um 5 Grad. Wie in den vergangenen Jahren erleben wir ausgerechnet an Heiligabend den mildesten und insgesamt einen der ungemütlichen Tage. Es ist vielfach bedeckt, teilweise auch neblig und zeitweise fällt Regen. Dazu bleibt es weiterhin windig und die Temperaturen erreichen auch auf dem Kahlen Asten sehr milde 7 Grad. Von Schnee ist also selbst hier oben nicht mehr viel zu sehen. Auch die Heilige Nacht und der Start in den ersten Feiertag bleiben mild und regnerisch. Erst im Laufe des Nachmittags kann es abtrocknen und die Temperaturen gehen dann etwas zurück. Sonnenschein dürfte sich aber noch nicht ausgehen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg:

Auch wenn die Medebacher Bucht und der Raum Marsberg bei Westwindwetterlagen etwas geschützt hinter den Bergen liegen - wirklich angenehmer wird das Weihnachtswetter auch hier nicht sein. Zwar liegt die Wolkendecke nicht so tief, so dass im Unterschied zum Raum Winterberg nicht mit Nebel gerechnet werden muss. Trotzdem wird sich auch hier kaum eine Lücke auftun und immer wieder ist es nass. Am Freitag mischen sich in besonders kräftigen Schauern auch einige Flocken unter den Regen, liegen bleiben werden sie aber in den Tälern nicht. In der Nacht zu Samstag und tagsüber steigen die Temperaturen schnell auf deutliche Plusgrade an. Zum Abend ist es teilweise bereits 8 oder 9 Grad mild. Dazu weiterhin viele Wolken und zeitweise Regen, welcher aber im Vergleich zu den Vortagen an Stärke ein wenig nachlässt. Ähnlich schaut es auch für den Heiligen Abend aus. Es wird sich kaum mal eine Lücke in der dichten Wolkendecke finden, immer wieder ist es nass und bei Temperaturen von teilweise knapp über 10 Grad brauchen wir die Jacke nur aufgrund des weiterhin kräftigen Windes. Ähnliche Temperaturen erleben wir auch zum Start in den ersten Feiertag. Das Wetter ist weiterhin ungemütlich, erst im Laufe des Nachmittags wird es meist trocken sein.

Das Wetter für den Nordkreis

Die letzten Tage des Jahres machen dem Jahr 2023 alle Ehre. Wir hatten es mit einem ausgesprochen niederschlagsreichen Jahr zu tun, welches deutlich nasser war als viele der Vorjahre. So kamen schon bisher an unserer Station in Brilon 1100 Liter Regen und Schnee pro Quadratmeter zusammen, in den Vorjahren lag diese Menge meist deutlich unter 1000 Liter. Bis zum Jahresende wird noch einiges obendrauf kommen und verantwortlich sind dafür vor allem die kommenden Tage. So ziehen am Freitag weitere kräftige Schauer über das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche hinweg, teilweise mischen sich in die Schauer auch einige Schneeflocken. Nur in den höchsten Lagen bleibt der Schnee zeitweise liegen. Der Wind ist weiterhin stürmisch unterwegs, Böen von 90 km/h sind in freien Lagen durchaus möglich. Zum Samstag hat sich das Thema Schnee auch auf dem Langenberg wieder erledigt. Hier liegen die Höchstwerte um 3 Grad, in Olsberg sind es bereits wieder unwinterliche 7 Grad. Dazu weiter viele Wolken und zeitweise Regen. Ähnliches Wetter erwartet uns auch an Heiligabend, nur die Temperaturen machen noch einen Sprung nach oben und klettern teilweise über die 10 Grad Marke.

Trend:

Die Prognosen schwanken zwar noch deutlich hin und her, doch richtiges Winterwetter scheint für dieses Jahr erledigt zu sein. Zwischen den Jahren erleben wir einen Mix aus einigen freundlichen Phasen und zeitweisem Regen. Nur selten sinken die Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

