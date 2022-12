Weihnachten wird auch in Brilon unterschiedlich gefeiert

Warum die Weihnachtsgeschichte auch heute noch wichtig ist: Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer bezieht Stellung.

Es gibt unterschiedliche Arten, mit Weihnachten umzugehen. In der Weihnachtsgeschichte machen das Maria und die Hirten deutlich. Letztere verabschieden sich von der Krippe und wandern zurück in ihren Alltag, zu den Schafen, für die sie verantwortlich sind. Was sie gehört und gesehen haben, muss weitererzählt werden. Alle, denen sie begegnen, bekommen von ihnen die Weihnachtsgeschichte zu hören.

Krippenspiele und Gottesdienste

So wie die vielen Menschen, die heute Nachmittag und heute Abend in die Gottesdienste gehen. Da werden Krippenspiele aufgeführt. Menschen aus dem Sauerland versetzen sich in die Rollen der uralten Geschichte und zeigen damit: Das, was vor über 2000 Jahren geschah, ist uns wichtig. Es soll auch hier und heute bei uns geschehen. Anderen wird die Geschichte in der Kirche oder zu Hause im Radio – oder Fernsehgottesdienst vorgelesen. Bilder entstehen dabei in ihren Köpfen und Herzen. Manche hören und sehen allein oder im engsten Familienkreis was Weihnachten in Bethlehem geschehen ist. Sie sind mehr wie Maria, die ganz still an der Krippe sitzt, ihr Kind anschaut und alles, was sie erlebt hat, in ihrem Herzen bewegt.

Weihnachten wird auf verschiedene Arten gefeiert

Es gibt verschiedene Arten Weihnachten zu feiern. Zu Hause und in der Gemeinde, allein und im großen Familienkreis, in der Kirche und in der Küche. Als Geflüchtete und Einheimische. Singend und hörend. Unterwegs auf der Straße, bei der Arbeit, im Krankenhaus und im Seniorenheim, auf der Polizeiwache und im Gefängnis. Andächtig und fröhlich. In der Wohngruppe und im Wohnheim. Leider auch an der Kriegsfront und in Bunkern, Kellern und U-Bahn-Höfen. Ängstlich und traurig, voller Sehnsucht nach Frieden.

Gottes Botschaft gilt allen: „Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids.“

Weihnachten voller Hoffnung wünscht Ihnen Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer

