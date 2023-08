Weihnachtsmärkte im HSK: Diese Termine sind schon bekannt

Hochsauerlandkreis. Für Fans vom Weihnachtszauber gibt es Grund zur Vorfreude: Einige Termine von Weihnachtsmärkten im HSK sind schon bekannt. Hier ein Überblick.

Gebrannte Mandeln, Reibeplätzchen, Punsch, Glühwein und heißer Kakao: Wer sich auch bei sommerlichen Temperaturen schon nach ein wenig Weihnachtszauber und Winterstimmung sehnt, kann aufatmen: Bis zu den ersten Weihnachtsmärkten sind es nur noch wenige Monate. Für einige Weihnachtsmärkte im Hochsauerlandkreis sind sogar schon Termine bekannt. Wir geben einen Überblick und regelmäßige Updates.

Winterberger Winterdorf 2023: Weihnachtsmarkt in Winterberg

Wen es zur Advents- und Weihnachtszeit nach Winterberg verschlägt, der kann sich in dem Winterberger Winterdorf vom 15. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 über drei Wochen lang verzaubern lassen. Mitten im Herzen von Winterberg laden zahlreiche dekorierte Holzhütten zum Verweilen ein, inmitten von Glühwein und Punsch, kulinarischen Spezialitäten und beschaulicher Musik. Ein Highlight bietet die Eisbahn zum Schlittschuhfahren. Das Winterberger Winterdorf ist täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Adresse: Untere Pforte, 59955 Winterberg

Das Winterberger Winterdorf bietet jedes Jahr über Weihnachten und Neujahr winterliche Romantik, nicht selten in verschneitem Ambiente. Foto: Steffi Rost

Medebacher Winterzauber: Weihnachtsmarkt 2023

Der Weihnachtsmarkt Medebach lädt am 9. und 10. Dezember zu gemütlichem Beisammensein, Bummeln und Genießen von heißen Getränken und deftigen und süßen Gerichten ein. Von 12 bis 22 Uhr am Samstag und von 11 bis 18 Uhr am Sonntag lockt der Medebacher Winterzauber auf dem Marktplatz mit leckeren Gerichten und heißen Getränken, Kunsthandwerk und Dekoration, Schlittschuhbahn und Kinderkarussel und einem bunten Bühnenprogramm.

Adresse: Österstraße, 59964 Medebach

Impressionen vom Weihnachtsmarkt in Marsberg 2022: Neben kulinarischen Spezialitäten findet man hier auch handgefertigte Dekoartikel und Geschenke aus der Region. Foto: Christine Zeitler

Weihnachtsmarkt Marsberg 2023

Der Weihnachtsmarkt in Marsberg findet in diesem Jahr am 2. Dezember auf dem Kirchplatz in Marsberg statt. Von 12 Uhr bis 22 Uhr findet Besucher hier von Glühwein und heißem Kakao über diverse Essensstände bis hin zu regional hergestellter Dekoration und Geschenkideen alles, was das Herz begehrt.

Adresse: Casparistraße, 34431 Marsberg

