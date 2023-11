Weihnachtsmarkt in Olsberg: Erste Details zum Programm

Olsberg. In Olsberg findet wieder ein Weihnachtsmarkt statt – und zwar am 9. und 10. Dezember. Die Organisatoren über das, was Besucher erwartet.

Nach langer Abstinenz gibt es am zweiten Advents-Wochenende, 9. und 10. Dezember, endlich wieder einen großen Weihnachtsmarkt rund um den Olsberger Markt, verbunden mit der Möglichkeit zum Weihnachtseinkauf im Rahmen eines verkaufsoffenem Sonntags.

Es müsste doch zu schaffen sein, in Olsberg wieder einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen und die Fachwelt hier tatkräftig zu unterstützen. Diese Idee hatten ein paar Olsbergerinnen und Olsberger beim gemeinsamen Glühweintrinken im letzten Jahr am „Schiffchen“ in Bigge. Und der Idee folgten dann auch Taten, denn Anfang dieses Jahres traf sich ein kleines engagiertes Team aus Mitgliedern der Fachwelt, der Politik, des Einzelhandels, des Handwerks, der Gastronomie, der Touristik, der Bürgerschaft und der Schützenbruderschaft St. Michael. um das Projekt „Weihnachtsmarkt 2023 in Olsberg“ umzusetzen. Ziel war und ist es, gerade nach der langen Corona Zeit, in Olsberg wieder ein „Wir-Gefühl“ zu erzeugen, so Bernadette Kimmlinger und Tina Mettner vom Organisations-Team.

Engagement der freiwilligen Helfer ist bewundernswert

Das musste sich zunächst mit der Beschaffung von kleinen Hütten beschäftigen, die ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Weihnachtsmarktes sind. Da es fast aussichtslos ist, genügend Hütten auf Leihbasis zu bekommen, entschied man sich, in den Bau einiger Hütten zu investieren. Die Finanzierung konnte aus Mitteln des IOO (Initiative Ortskern Olsberg) und durch einen kleinen Solidarbeitrag der Mitglieder der Fachwelt gestemmt werden.

Nach der Anlieferung der Bausätze der angeschafften Hütten bei Wiese und Heckmann in Elleringhausen, mussten unter der Federführung von Dieter Rickert vom Weihnachtsmarktteam die einzelnen Bauteile zusammengesetzt werden. Um auch das aufwändige Streichen der Hütten termingerecht zu beenden, würde sich das Weihnachtsmarktteam über weitere handwerklich begeisterte Helfer freuen. Gestrichen wird immer samstags ab 10.30 Uhr. Weitere Infos finden sich auf unter www.fachwelt-olsberg.de

„Es ist eine Menge Arbeit, so einen Markt vorzubereiten, aber das Engagement der freiwilligen Helfer ist bewundernswert“, so Maik Dinkel, Geschäftsführer der Touristik- und Stadtmarketing Olsberg GmbH, die als Veranstalter gewonnen werden konnte. Gemeinschaftlich wird mit dem Weihnachtsmarktteam an der Durchführung der Veranstaltung gearbeitet.

Beheizter Planwagen-Shuttle

Entstanden ist ein bunter Mix aus gastronomischen und kreativen Angeboten rund um den Markt. Auch die Bigger Geschäfte konnten für dieses Event gewonnen werden. So werden am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr neben den Einzelhändlern in Olsberg rund um den Weihnachtsmarkt auch die Geschäfte entlang der Ruhrschiene für ein einzigartiges Shoppingerlebnis geöffnet haben. Vor allem auch weil ein beheizter Planwagen-Shuttle eine gemütliche und bequeme Möglichkeit bietet, zwischen den beiden Orten zu pendeln und so die gesamte Bandbreite des Angebotes bequem besuchen zu können.

Auch der Verkauf von Weihnachtsbäumen auf dem Hof Pape wird eine schöne Ergänzung zum Weihnachtsmarkt und bietet den Besuchern eine weitere Gelegenheit, sich auf die festliche Jahreszeit einzustimmen.

Nachdem im letzten Jahr das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung schlicht an der Finanzierbarkeit gescheitert war, wird auch hier gerade gemeinsam an einer Lösung gearbeitet. „Wir sind zuversichtlich, dass uns auch das noch gelingen wird“, sagt Sabine Menke vom Orga-Team.

Die große Resonanz und die vielen positiven Stimmen zeigen, dass das Projekt bereits schon jetzt eine bedeutende Wirkung für die Gemeinschaft hat. Es ist ermutigend, dass so viele Menschen die Bemühungen schätzen und sich auf den Weihnachtsmarkt freuen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass gemeinsame Anstrengungen viel bewirken können.

