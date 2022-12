Weihnachtsmarkt in Winterberg: Weihnachtsdorf öffnet Buden

Winterberg. In Winterberg startet der Weihnachtsmarkt. Was Besucher erwartet und welches Programm am Marktplatz bis zum 8. Januar geboten wird.

In Winterberg ist der Weihnachtsmarkt am Marktplatz Untere Pforte eröffnet worden. Bis zum 8. Januar 2023 lädt das Winterberger Winterdorf, wie der Weihnachtsmarkt in Winterberg genannt wird, wieder Besucher ein, sich auf die Winter- und Weihnachtszeit im Sauerland einzustimmen. Am Samstag findet um 17 Uhr die offizielle Eröffnung des Winterberger Winterdorfs durch Bürgermeister Michael Beckmann statt, ab 19 Uhr gibt es Livemusik – bereits seit Freitagabend können Glühwein und Co. genossen werden.

Lesen Sie auch: Winterberg mit wuchtigem Start in Skisaison. 50 Lifte laufen

Liebevoll dekorierte Holzhütten mit vielfältigen Advents- und Winterideen locken auf den Marktplatz mitten im Winterberger Stadtzentrum. Glühwein und Punsch laden zu geselligen Runden ein, Spezialitäten verführen zum Schlemmen.

Das Programm des Winterberger Weihnachtsdorfes

Am Dienstag, 20. Dezember können Besucher auf dem Marktplatz ab 15 Uhr Weihnachtsliedern der Winterberger Kindergartenkinder hören. Ein Krippenspiel mit dem Katholischen Familienzentrum Edith Stein stimmt am Donnerstag, 22. Dezember, ab 14 Uhr auf den Heiligen Abend ein und am Freitag, 23. Dezember, besucht der Weihnachtsmann ab 17 Uhr das Winterdorf. Kurz vor Silvester gibt es am Freitag, 30. Dezember, ab 19 Uhr noch einmal Livemusik mit der Irish-Folk-Band Fragile Matt. Im neuen Jahr am 7. Januar, legt ab 19 Uhr DJ Jor auf und am Schlusstag, dem 8. Januar, gibt es ab 18 Uhr die große Winterdorf-Abschiedsparty.

Lesen Sie auch:Schwere Vorwürfe: Priester aus Brilon plötzlich freigestellt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon