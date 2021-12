Weiße Weihnachten im Sauerland? Hier soll es Schnee geben

Hochsauerlandkreis. Das Weihnachtswetter wird oft mit besonders viel Hoffnung beobachtet. Der WP-Wetterexperte erklärt, wo im HSK noch Schnee fallen kann.

In diesem Jahr liegt die Grenze zwischen milder und sehr kalter Luft genau an den Weihnachtstagen über dem Hochsauerlandkreis. So verläuft der Heiligabend noch weitgehend mild und mit etwas Regen. Am ersten Feiertag fällt aus Norden allerdings zeitweise Schnee, welcher zum zweiten Feiertag dann allmählich erneut in Regen übergeht.

Das Wetter auf dem Berg – Kahler Asten und Winterberg:

In den ersten 19 Tagen des Dezembers zeigte sich die Sonne rund um den Kahlen Asten 13 Stunden lang. Zwischen Montag und Mittwoch waren es allein an diesen drei Tagen knapp 20 Stunden. Trockene Luft und eine gute Fernsicht machten die trüben Tage vergessen. Nun steht das Weihnachtswetter an und Wolken bestimmen wieder die Szenerie über dem Vater der Sauerländer Berge. Wesentlich interessanter sind allerdings die Temperaturen, die großen Schwankungen unterliegen. Wir befinden uns genau an einer Luftmassengrenze, die Dauerfrostluft über Norddeutschland von milder Tauwetterluft im Südwesten trennt. So bringt der Heiligabend auch rund um Winterberg positive Temperaturen und zeitweise ein wenig Regen, schon in der Nacht zum ersten Feiertag sinken die Temperaturen aber bis knapp unter den Gefrierpunkt und tagsüber kann es zeitweise schneien. Nach einer frostigen Nacht zum zweiten Feiertag kommt die milde Luft tagsüber wieder nordwärts voran und so geht der leichte Schneefall im Tagesverlauf zunächst in gefrierenden Regen, später dann in normalen Regen über. Die Temperaturen liegen so zum Abend bei 2 Grad plus und die dünne Schneedecke beginnt wieder zu tauen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg:

Die Medebacher Bucht und der Raum Marsberg erlebten in der 1. Wochenhälfte die kältesten Temperaturen der bisherigen Wintersaison. So erreichte der Diemelsee schon in der Nacht zum Dienstag -9,3 Grad, die Wetterstation in Giershagen meldete am Mittwochmorgen einen Tiefstwert von -8,7 Grad und in Medebach waren es -8,9 Grad. Diese Temperaturen werden wir in diesem Jahr wohl nicht mehr erreichen, denn Weihnachten dominieren Tiefdruckgebiete mit milder Atlantikluft die Verhältnisse im Sauerland. Eine Ausnahme besteht noch am ersten Feiertag, denn dann kann sich vom Paderborner Land zeitweise kalte Luft durchsetzen, die den leichten Regen, der noch an Heiligabend fällt, zeitweise in Schnee übergehen lässt. Bis in den zweiten Feiertag ist also durchaus eine dünne Schneedecke möglich, „Weiße Weihnachten“ sind erfüllt. Nach aktuellem Stand der Prognosen wird dieses Schauspiel aber nicht allzu lange anhalten, denn die milde Luft scheint insgesamt stärker zu sein und so setzt im Laufe des zweiten Feiertages wieder Tauwetter ein. Der leichte Schneefall geht zunächst in gefrierenden Regen und später wieder in normalen Regen über und diese Witterung prägt dann auch den Start in die kommende Woche.

Das Wetter für den Nordkreis – Brilon und Olsberg:

An Weihnachten schauen besonders viele Menschen auf die Wetteraussichten und daher mag man den Eindruck bekommen, dass die Aussichten für diese Zeit immer besonders schwankungsreich und schwierig sind. Tatsächlich lassen sich in den vergangenen Jahren viele Beispiele finden, an denen kalte und milde Luftmassen sehr nah beieinander lagen und man erst kurz vor dem Fest sagen konnte, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. In diesem Jahr lässt sich tatsächlich keine genaue Richtung festlegen. Die drei Tage werden sowohl milde als auch eher winterliche Phasen haben. So zieht am Heiligabend leichter Regen über Brilon und Olsberg hinweg. Der Winter ist gefühlt weit entfernt, denn die Temperaturen steigen meist auf 5 - 7 Grad an. In der Weihnachtsnacht gehen die Werte dann aber langsam zurück und sie erreichen voraussichtlich am Morgen den Gefrierpunkt, so dass die weiterhin auftretenden leichten Niederschläge dann teilweise als Schnee fallen und sich eine dünne Schneedecke bilden könnte. Über den Tag bleiben die Werte dann im leicht frostigen Bereich und dieser durchaus winterliche Eindruck hält sich auch bis in den zweiten Feiertag hinein. Im Tagesverlauf setzt sich dann die mildere Luft aber wieder durch und die dünne Schneedecke taut zum Abend und dann vermehrt zum Montag wieder hinfort.

Dahin geht der Trend:

Noch vor kurzem sah es nach durchaus winterlichen Weihnachtsferien aus. Diese Prognose hat sich allerdings zuletzt um 180 Grad gedreht, denn vor allem die Zeit rund um den Jahreswechsel scheint nun eine sehr milde Phase zu werden. Mit Werten von teils um 10 Grad und häufigen Regen. Die Unsicherheiten sind aber noch groß. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

