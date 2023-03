Weißer Lieferwagen in Olsberg: Mann soll Kinder ansprechen

Olsberg. In Olsberg kreisen Warnungen vor einem Mann, der aus einem weißen Lieferwagen heraus Kinder anspricht. Was bisher über die Vorfälle bekannt ist.

In Olsberg spricht ein Mann, der in einem weißen Transporter unterwegs ist, angeblich Kinder an. Warnungen kursieren im Netz und bei WhatsApp. Die Polizei wurde informiert. Das bestätigte Polizeisprecherin Laura Burmann am Donnerstagmorgen der Westfalenpost. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Transporter soll am Mittwoch (15. März) an mehreren Stellen Olsberg Halt gemacht haben, heißt es in den Mitteilungen. Der Mann habe Kindern Süßigkeiten angeboten, teilweise sei er sogar aus dem Transporter ausgestiegen, um Kinder anzusprechen. In den Sozialen Netzwerken wird auch eine Warnung der Kardinal-von-Galen-Grundschule geteilt. Diese Meldung stammt aber ausdrücklich nicht von der Schulleitung, die nach auf nachfrage der Westfalenpost allerdings keine Gefahrenhinweis über Facebook oder Instagram kommuniziert hat. Eltern seien allerdings per Elternbrief bezüglich der Situation sensibilisiert worden. Die Schulleitung sei vorher von Eltern über die mutmaßlichen Vorfälle informiert worden.

Schulleitung informier Eltern per Elternbrief

In dem Post in den Sozialen Netzwerken, der offenbar auf den Elternbrief der Schulleitung Bezug nimmt, heißt es, dass Grundschüler aus einem Lieferwagen heraus angesprochen sei sollen und ihnen Schokolade angeboten wurde. Die Polizei sei informiert. Die Schulleitung bitte alle Eltern mit ihren Kindern die Situation sachlich zu besprechen und keine Panik zu verbreiten.

Über Regeln sprechen

Laut Polizei sei die Prävention das Wichtigste: Eltern sollten mit ihren Kindern immer wieder über die wichtigsten Verhaltensregeln sprechen, an die sie sich halten sollen, wenn sie alleine unterwegs sind - auch beispielsweise auf dem Schulweg.

Diese Tipps gibt es seitens der Polizei an die Kinder:

Gehe mit Freunden oder Klassenkameraden zusammen!

Benutze immer den gleichen Weg! Denn hier kennst du dich aus.

Sage laut und deutlich, wenn du etwas nicht willst. Auch Erwachsenen darfst du sagen „Lass mich in Ruhe!“

Tritt auf keinen Fall zu nahe an ein Auto heran. Sag dem Fahrer: „Ich darf nicht mit Fremden sprechen, fragen Sie bitte einen Erwachsenen!“.

Wenn du dich bedroht fühlst, darfst du laut schreien und zu anderen Personen laufen, um Hilfe zu holen. Weglaufen ist nicht feige.

Im Notfall darfst du immer den Notruf 110 wählen!Wenn dir etwas ganz komisch vorkommt auf dem Schulweg, dann erzähle es deinen Eltern oder deinem Lehrer/deiner Lehrerin - am besten sofort!

Tipps für Eltern:

Sprechen Sie mit Ihrem Kind klare Verhaltensregeln ab und haben Sie ein offenes Ohr für Unsicherheiten oder Ängste. Machen Sie ihm klar: Es darf „Nein!“ sagen, wenn ein fremder Erwachsener ihm zu nahe kommt.

Machen Sie mit Ihrem Kind aus, welchen Schulweg es nimmt. Vielleicht zeigen Sie ihm Geschäfte, in die es im Notfall laufen kann.

Vereinbaren Sie mit anderen Eltern genau, wer Ihr Kind aus Schule oder Kindergarten abholen darf. Ihr Kind sollte wissen, dass es nur mit diesem - möglichst kleinen - Personenkreis mitgehen oder mitfahren darf - ohne Ausnahme.

Meldungen über mutmaßliche Vorfälle dieser Art gibt es immer wieder - zuletzt an der Grenze zum Hochsauerlandkreis im Spätsommer 2021. Auch damals hatte die Schulleitung die Eltern informiert und Verhaltenstipps gegeben. Die Polizei nimmt Hinweise, wenn Kindern aus einem Auto oder Transporter heraus auf eine verdächtige Art und Weise angesprochen wurden, stets ernst. Sie rät aber dazu keine Panik zu verbreiten, aber aufmerksam zu sein.

