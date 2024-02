Weltcup-Skispringen in Willingen: Die Tipps für Ihre Anreise

Willingen. Das Weltcup-Skispringen an diesem Wochenende in Willingen lockt 40.000 Fans zur Mühlenkopfschanze. Anreise mit ÖPNV wird dringend empfohlen.

„Ziiiieeeh! Ab Freitag, 2. Februar, steht Willingen wieder ganz im Zeichen des Weltcup-Skispringens. Der Ski-Club erwartet an diesem Wochenende mehr als 40.000 Fans an der größten Großschanze der Welt. Mit dem Auto anreisen, ist keine gute Idee: Denn ohnehin können alle Zuschauer mit ihrer Eintrittskarte aus dem Nahverkehrsverbund und dem Tarifgebiet des Westfalentarifs mit Bus und Bahn nach Willingen reisen. Das Ticket für die Hin- und Rückfahrt im Nahverkehr ist bereits im Eintrittspreis enthalten. Vom „Weltcupbahnhof Willingen-Stryck“ sind es nur wenige Gehminuten zur Mühlenkopfschanze.

Die Züge der Linie RE97 (Brilon – Willingen – Korbach – Frankenberg – Marburg) halten am Freitag ab 8.22 Uhr an besagtem Bahnhof Stryck. Am Samstag und Sonntag gibt es einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten zur An- und Abreise mit Doppelstock-Zügen zwischen Korbach Hauptbahnhof und Brilon-Wald. Von den Parkplätzen in Usseln aus bringen Pendelbusse der Linie 4 am Samstag (ab 10 Uhr) und Sonntag (ab 9 Uhr) die Besucher zum Pendelbusbahnhof Stryck. In Brilon-Wald stehen rund 500 Park&Ride-Plätze zur Verfügung. Der Transfer zum Weltcup-Bahnhof Stryck wird vom Bahnhof Brilon-Wald aus mit der Bahn durchgeführt.

Auf Busse und Bahn umsteigen

An allen drei Tagen fahren Züge der Linien RE17 und RE57 aus Richtung Hagen/Schwerte stündlich nach Brilon-Wald. Von dort besteht Anschluss an die Züge des Bahn-Shuttles zum Stryck. Von den Parkplätzen in Usseln, Brilon-Wald, Meschede und Olsberg kann man an beiden Wettkampftagen bequem alle 30 Minuten mit dem Zug oder Bus zur Schanze fahren. Es verkehren Sonderzüge und Busse der Linie RE97 von 6 bis 23.30 Uhr alle 30 Minuten zwischen Brilon-Wald und Usseln. Alle Infos dazu unter nvv.de/skispringen-willingen.

Zum Programm: Am Freitag soll ab 12.15 Uhr das Training starten. Quali der Herren ist ab 16.45 Uhr, die der Damen ab 18.15 Uhr. Die Eröffnungsfeier mit Präsentation aller Mannschaften und Lasershow startet um 19.30 Uhr.

Am Samstag ist um 11 Uhr Einlass. Um 12.15 Uhr beginnt der Wertungsdurchgang der Damen und um 16 Uhr der Wettkampf der Herren. Am Sonntag ist um 10 Uhr Einlass und dann sind die Hauptspringen der Frauen um 11.30 und die der Herren ab 16.30 Uhr.

Pyrotechnik verboten

Die Polizei wird an allen drei Veranstaltungstagen mit zivilen und uniformierten Beamtinnen und Beamten im und am Stadion sowie in Willingen und Umgebung präsent und ansprechbar sein. Eine Polizeiwache als feste Anlaufstelle für Betroffene und Hilfesuchende wird im Skisprungstadion eingerichtet. In Willingen werden die Zuschauer durch Feuerwehr, Sicherheitsdienste und Polizei auf dem Fußweg zum Stadion und insbesondere auf dem Rückweg zum Weltcup-Bahnhof oder nach Willingen geleitet. Rucksäcke und Taschen werden an den Eingängen gründlich kontrolliert. Um lange Wartezeiten an den Einlassstellen zu vermeiden, sollten Sie möglichst nicht mit ins Stadion genommen werden. Eine frühzeitige Anreise ist empfehlenswert. Pyrotechnik ist verboten.

