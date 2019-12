Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenige Restkarten noch erhältlich

Das Konzert findet am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Hallenberg statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Einige wenige Karten gibt es noch zum Preis von 25 Euro bei der Tourist Hallenberg unter 02984 8203 oder per Mail unter ticketverkauf @stadt-hallenberg.de zu erwerben.