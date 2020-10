Wer soll Ehrenamtspreis der Volksbank Bigge-Lenne erhalten?

Die Volksbank-Regionalmarktleiter Bernd Kramer (links) und Egon Mester (rechts) überreichen im vergangenen Jahr an Johanna Reinartz und Ludwig Schneider den Preis „Pro Ehrenamt 2019“.

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Die Volksbank Bigge-Lenne vergibt in Kooperation mit der WP den „Pro-Ehrenamt-Preis 2020“. So kann man Menschen für den Preis nominieren:

Engagiert für den Verein, immer im Einsatz, sofort da, wenn es brennt – viele Menschen im Geschäftsgebiet der Volksbank Bigge-Lenne, zu der auch Teile im Hochsauerlandkreis zählen, zeigen täglich, was eine starke Gemeinschaft bedeutet. Sie packen an, wenn sie gebraucht werden. Im Mittelpunkt stehen sie dabei nicht. Um diese stillen Helfer zu ehren und auszuzeichnen, schreibt die Volksbank in diesem Jahr gemeinsam mit Unterstützung der Westfalenpost den „Pro Ehrenamt“-Preis aus.

Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

Urkunde, Award und Geldbetrag

Als Finanzpartner vor Ort möchte die Genossenschaftsbank an Bigge und Lenne Initiativen und die die Menschen dahinter mit dem „Pro Ehrenamt“-Preis fördern und unterstützen. Die Leserinnen und Leser der Westfalenpost sind dazu aufgerufen, ihren Favoriten für die Wahl des „Pro-Ehrenamt-Preis 2020“ vorzuschlagen.

„In der heutigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Jung und Alt sich ehrenamtlich für ihre Region einsetzen.

Vorschläge für den Preis sind erwünscht. Foto: VOBA

Für diese herausragende Arbeit möchten wir uns mit dem Preis bedanken“, sagt Bernd Griese, Vorstandsmitglied der Volksbank Bigge-Lenne. Als Anerkennung erhalten die Preisträger eine Urkunde, einen Award und einen Geldbetrag in Höhe von 250 Euro. „Auf Vorschläge aus der Bevölkerung freuen wir uns sehr“, so Griese.

Hier kann man Vorschläge einreichen

Der „Pro Ehrenamt“-Preis wird in den Regionen Attendorn, Finnentrop, Lennestadt und Kirchhundem sowie im Hochsauerlandkreis vergeben. Vorschläge für die Preisträger können ab sofort in jeder Filiale der Volksbank Bigge-Lenne oder im Internet unter www.voba-bigge-lenne.de/pro-ehrenamt eingereicht werden.

Dabei müssen eine kurze Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeiten und eine Begründung, warum der oder die Nominierte für den „Pro Ehrenamt“-Preis vorgeschlagen wird, angegeben werden. Die Nominierungsfrist endet in etwa vier Wochen am Freitag, 13. November. Im vergangenen Jahr gewann unter anderem Bruno Körner aus der Region Winterberg, Medebach, Hallenberg.