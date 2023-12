Wer war das? Fernseher auf Briloner Friedhof entsorgt

Dieser Fernseher wurde auf dem Friedhof in Brilon entsorgt.

Brilon. Was für eine Respektlosigkeit gegenüber Verstorbenen und Hinterbliebenen. Unbekannte stören die Totenruhe. Das ist passiert.

Auf dem Friedhof in Brilon ereignete sich ein kurioser Vorfall, der für Aufsehen sorgte. Ein oder mehrere bisher unbekannte Personen haben einen kaputten Fernseher hinter dem Kolumbarium entsorgt. Der skurrile Fund wurde entdeckt, als ein aufmerksamer Bürger die Friedhofsgärtnerei darüber informierte und ein Foto des ungewöhnlichen ‚Schmuckstücks‘ auf Facebook veröffentlichte.

Facebook Nutzer reagieren empört

Die Reaktionen der Nutzer in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. „Wer sowas nötig hat, egal in welcher Hinsicht, der sollte mal selbst in der Situation eines Angehörigen sein und sehen, wie das ist“, kommentierte empört eine Facebook-Nutzerin. Eine andere Nutzerin brachte es auf den Punkt und kritisierte: „Das ist ja unglaublich. Ehrlich, sowas kann man kostenfrei abgeben“.

Lesen Sie auch:So zauberhaft ist das verschneite Hallenberg bei Nacht

Ob es sich bei dem kaputten Fernseher um einen morbiden Humor-Akt handelt oder ob es einfach nur eine missglückte Entsorgungsmethode war, bleibt vorerst unklar. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Verursacher melden und den Fernseher zurückholen. In der Zwischenzeit kann man nur hoffen, dass solche kuriosen Aktionen in Zukunft ausbleiben und der Friedhof wieder in Ruhe und ohne elektronischen Zierrat genossen werden kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon