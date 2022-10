Wer wird Königin im Altkreis Brilon? Die zehn Finalistinnen

Altkreis Brilon. Die Qualifikationsphase zum WP-Schützenköniginnenwettbewerb ist abgeschlossen. Das sind die zehn Finalistinnen aus dem Altkreis Brilon.

Aus dem Altkreis Brilon hatten sich sage und schreibe 35 Königinnen beworben – das sind mit Abstand die meisten Bewerberinnen aus den Sauerländer Schützenregionen. Insgesamt machen 146 Königinnen mit. Insgesamt gingen über 275.000 Stimmen in der Qualifikationsphase über alle sieben Regionen hinweg ein – davon 76 744 im Altkreis Brilon.

Lesen Sie auch: WP-Schützenkönigin: So holt man bei der Wahl viele Stimmen

Die zehn Schützenköniginnen aus dem Altkreis Brilon, die während der Abstimmungsphase die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten, haben sich für die nächste Wettbewerbsphase qualifiziert. Bis zum 11. Oktober findet nun das Regional-Finale dieser ersten zehn Königinnen statt.

Abgestimmt werden kann auf www.wp-koenigin.de.

Das Regional-Finale

Und so geht’s: Seit dem 7. Oktober ab 12 Uhr bis einschließlich 11. Oktober um 12 Uhr findet je Region ein Finale der ersten zehn Schützenköniginnen der Qualifikationsphase statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Finale wird per Angabe der eigenen E-Mail-Adresse abgestimmt. Je E-Mail-Adresse kann nur einmal im gesamten Finale abgestimmt werden, nicht mehr einmal täglich. Die Ergebnisse werden nicht mehr live angezeigt. Die Finalstimmen werden nach Ende der Abstimmung am 12. Oktober manuell geprüft und kontrolliert. Zusätzlich wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt, wobei sich das Endergebnis zu 75 Prozent aus der Platzierung in der Publikumswahl und zu 25 Prozent aus dem Juryvotum zusammensetzt. Am 14. Oktober wird die Endplatzierung in Ihrer WESTFALENPOST veröffentlicht. Anschließend werden auch auf den Wettbewerbsseiten der Regionalwettbewerbe die Endplatzierungen freigeschaltet: Somit stehen am 14. Oktober die WP-Königinnen aus den sieben Regionen – und damit auch im Altkreis Brilon – fest und werden in der Zeitung sowie online bekanntgegeben.



Lesen Sie auch: Steuertipp am Finanzamt Brilon: So wächst Ihr Nettoeinkommen



Die Schützenkönigin aus dem Altkreis Brilon, die im Regionalfinale die meisten Stimmen holt, qualifiziert sich für das Superfinale, das ab dem 14. Oktober startet. Bis zum 18. Oktober wird aus den Regionalsiegerinnen die WP-Schützenkönigin 2022 gewählt. Die große Abschlussfeier findet schließlich am 23. Oktober statt.

Wir stellen zehn Regionalfinalistinnen aus dem Altkreis Brilon vor.

Ilka Kruse Foto: Schützenverein Essentho

Eric Krol und Lena Ruppert Foto: Joachim Aue

Magdalena Schröder Königin Beringhausen 2022 Foto: Schützenverein Beringhausen

Anna Dinslage Königin Olsberg 2022 Foto: Schützenverein Olsberg

Alicia Risse Foto: Schützenverein Esshoff

Königspaares Gisbert und Hilla Schandelle Foto: Schützenverein Giershagen

Silke Schilling Foto: Schützenverein Bontkirchen

Niklas Körner und Alina Hester Foto: Joachim Aue

Ines Wahle Foto: Schützenverein Winterberg

Nadine Köhne-Raue Königin Bredelar 2022 Foto: Schützenverein Bredelar

Ilka Kruse – Schützenverein „zum hl. Antonius“ Essentho 1762

Lena Ruppert – Heimatschutzverein Brilon Wald

Magdalena Schröder – St. Markus Schützenbruderschaft Beringhausen von 1849

Anna Dinslage – Schützenbruderschaft St. Michael 1870 Olsberg

Alicia Risse – St. Bernhardus Schützenbruderschaft 1913 Esshoff

Hilla Schandelle – Schützenbruderschaft St. Sebastian Giershagen

Silke Schilling – Schützenbruderschaft St.-Vitus Bontkirchen 1883

Alina Hester – Schützenbruderschaft St. Sebastian Brunskappel

Ines Wahle – Schützengesellschaft 1825 Winterberg

Nadine Köhne-Raue – Bürgerschützenverein Bredelar 1920

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon