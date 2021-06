Millionenprojekt in Marsberg Werkserweiterung in Marsberg: H&T investiert 10 Millionen

Marsberg. 10 Millionen Euro will H&T in Marsberg auf ein neues Werk verwenden. Die wichtigsten Projekte – was bisher geplant ist:

Die Heitkamp & Thumann Group mit Sitz in Düsseldorf investiert in den nächsten Monaten mehr als 10 Millionen Euro in eine Werkserweiterung am Standort Marsberg.

Im Werk Marsberg werden in drei Unternehmen der Heitkamp & Thumann Group Batteriekomponenten für den Gerätebatteriemarkt, Metall- und Kunststoffprodukte für pharmazeutische Anwendungen sowie Werkzeugkomponenten für die Gruppe und externe Kunden hergestellt. Am Standort Marsberg sind momentan 420 Mitarbeiter beschäftigt.

In der ersten Erweiterungsphase soll ab September zunächst für die H&T Battery Components ein 1400 Quadratmeter großes Entwicklungszentrum entstehen. Das „Center of Excellence“ wird ein Full-Service-Angebot von Produktdesign über die Entwicklung von Prototypen bis zu Kleinserien von Batteriekomponenten für die Elektromobilität und weiteren Anwendungen wiederaufladbarer Batterien bieten.

Zwei Bauabschnitte

In einem weiteren Bauabschnitt entsteht für H&T Presspart der Neubau einer 2400 Quadratmeter große Industriehalle. Die Hallenfläche schafft Erweiterungsmöglichkeiten, um die heutigen Produktionskapazitäten für Aerosoldosen und Dosierinhalatoren für die pharmazeutische Industrie zu erweitern, sowie neue Projekte realisieren zu können. Dieser Werksausbau sei ein nachhaltiges Bekenntnis der Eigentümer der H&T Gruppe in den Standort Marsberg, seine Innovationskraft und Produktivität, heißt es in der Pressemitteilung seitens der Geschäftsführung der drei Geschäftsfelder.

